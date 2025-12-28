A- A+

LUTO Arlindo Cruz, Preta Gil, Ozzy Osbourne, Brigitte Bardot... as mortes de famosos que marcaram 2025 Ano teve ainda as perdas de Arlindo Cruz, Luis Fernando Verissimo e Angela Ro Ro

Em 2025, os fãs disseram "adeus" a vários nomes famosos. No Brasil, as despedidas de Preta Gil, Niède Guidon, Arlindo Cruz, Luis Fernando Verissimo, Angela Ro Ro e Lô Borges emocionaram os brasileiros.



Mundo afora, as mortes de personalidades como o cineasta David Lynch e os músicos Brian Wilson e Ozzy Osbourne causaram grande comoção.

Confira abaixo personalidades de quem o mundo se despediu em 2025.

JANEIRO

Jeff Baena

O cineasta, marido da atriz Aubrey Plaza, morreu aos 47 anos. O corpo foi encontrado em uma residência em Los Angeles, de acordo com a revista “Variety”. Dedicado ao cinema independente, Baena dirigiu filmes como “Vida após Beth” (2014), “A comédia dos pecados” (2017) e “Entre realidades” (2020), alguns deles estrelados por Aubrey.

Afonso Costa

O colecionador de arte e marchand morreu aos 72 anos. Importante figura no cenário das artes visuais brasileiras nas últimas décadas, ele era dono de um vasto acervo de arte moderna e contemporânea. Afonso Rocha representou nomes como Jorge Guinle, Tunga, Ernesto Neto, Barrão e Roberto Magalhães.

Emilio Echevarría

O ator mexicano, famoso pelo trabalho com o vencedor do Oscar Alejandro Iñárritu, morreu aos 80 anos. Indicado três vezes ao Prêmio Ariel, o Oscar do México, Echevarría estava no elenco de dois filmes que alcançaram grande sucesso no Brasil: “Amores Brutos” (2000), de Iñárritu, e “E sua mãe também” (2001), de Alfonso Cuarón.

The Vivienne

Ícone do mundo drag, RuPaul disse estar com o “coração partido” pela morte de James Lee Williams, conhecido como The Vivienne. O artista morreu aos 32 anos, conforme anunciou seu representante de relações públicas, Simon Jones. The Vivienne foi a vencedora da primeira edição do programa “RuPaul’s Drag Race” do Reino Unido, em 2019.

Diva Guimarães

A educadora, mulher negra que ficou famosa por um emocionante depoimento sobre racismo em mesa da Festa Literária Internacional de Paraty, em 2017, morreu aos 84 anos. Seu velório e sepultamento aconteceram na Capela Luto Curitiba, na capital paranaense. A causa da morte não foi divulgada.

Alejandra Darín

A Associação de Atores Argentinos anunciou por meio de suas redes sociais o falecimento da atriz Alejandra Darín, aos 62 anos. A organização, que era presidida pela artista desde 2011, despediu-se dela com uma postagem calorosa. Alejandra deixou os filhos Antonia e Fausto e o irmão Ricardo Darín, ícone do cinema argentino.

Dalyne Curry

A artista de 95 anos, conhecida como “Momma D”, foi figurante de filmes clássicos como “Os dez mandamentos” (1956), dirigido por Cecil B. DeMille, “Os irmãos cara-de-pau” (1980), de John Landis, e “O ocaso de uma estrela”, de Sidney J. Furie. Ela foi encontrada morta após sua casa ser incendiada durante os incêndios que atingiram cidades da Califórnia, nos Estados Unidos.

David Lynch

David Lynch / Valery Hach/ AFP

O cultuado diretor americano David Lynch, de “Veludo azul” (1986), “Cidade dos Sonhos (2001)” e “Twin Peaks” (1990), morreu aos 78 anos. Em 2024, o cineasta revelou ter sido diagnosticado com enfisema pulmonar após fumar por boa parte da vida. À época, ele admitiu que precisava de um aparelho de oxigênio para se locomover e pedia para as pessoas evitarem o consumo de cigarro.

Joan Plowright

A lendária atriz de teatro na Inglaterra morreu aos 95 anos. Com destaque também no cinema, ela chegou a ser indicada ao Oscar por seu trabalho em “Um sonho de primavera” (1991). No Brasil, é lembrada por suas atuações em títulos como “O último grande herói” (1993), “Dennis - o pimentinha” (1993) e “101 dálmatas” (1996).

Marina Colasanti



Marina Colasanti / ABL

A escritora, poeta e tradutora morreu aos 87 anos. Autora de mais de 70 livros para crianças e adultos, ela foi vencedora de nove prêmios Jabuti e do Machado de Assis, conferido pela Academia Brasileira de Letras.

Fábio de Mello

O coreógrafo morreu aos 61 anos, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. Artista responsável por revolucionar as comissões de frente do carnaval nos anos 1990, ele marcou época na Imperatriz Leopoldinense, escola com a qual conquistou cinco títulos (1994, 1995, 1999, 2000 e 2001), e na qual comandou o segmento por 17 carnavais.

Marianne Faithfull

A cantora, compositora e atriz britânica morreu aos 78 anos. Marianne Evelyn Gabriel Faithfull era filha de um espião britânico e de uma austro-húngara descendente do barão Leopold von Sacher-Masoch. teve um relacionamento com o Rolling Stone Mick Jagger, com quem participou do clipe de "All you need is love", dos Beatles.

FEVEREIRO

Maria Teresa Horta

Morta aos 84 anos, foi um dos principais nomes da poesia e da militância feminista portuguesa. Foi uma das autoras do livro "Novas cartas portuguesas", ao lado de Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa. Conhecidas como "as três Marias", elas foram processadas em 1972, em plena ditadura portuguesa, então comandada por Marcelo Caetano.

Vital Farias

O cantor e compositor paraibano morreu aos 82 anos, vítima de um infarto agudo do miocárdio, conforme divulgou em nota o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em João Pessoa, onde Vital tratava um problema cardíaco.

Cacá Diegues

Cacá Diegues, cineasta



O diretor, produtor e escritor faleceu aos 84 anos, no Rio. Um dos fundadores do movimento do cinema novo, era membro da Academia Brasileira de Letras e assinava uma coluna no Segundo Caderno, do Globo, publicada aos domingos.

Mauro Santa Cecília

Autor de sucessos como “Por você” e “Amor pra recomeçar”, canções que ganharam o Brasil na voz de Frejat, o compositor morreu aos 63 anos. Ele fora diagnosticado com câncer havia sete anos.

Carlos Miranda

O ator e policial militar Carlos Miranda morreu aos 91 anos. Foi a estrela do seriado “O vigilante rodoviário”, exibido pela extinta TV Tupi entre 1962 e 1963 — e com estreia na TV Globo em 1972. A notícia foi veiculada por representantes do Policiamento Rodoviário da Polícia Militar de São Paulo, por meio de comunicado nas redes sociais.

Gene Hackman

Gene Hackman / Hector Mata / AFP



Muitos mistérios ainda cercam a morte do ator, de sua mulher, Betsy Arakawa, e do cachorro do casal. De acordo com as últimas informações da polícia de Santa Fe, na Califórnia, o marca-passo do artista parou de funcionar no dia 17 de fevereiro, o que leva os investigadores a crer que ele estava morto há nove dias quando foi encontrado.

Souleymane Cissé

O premiado roteirista e diretor, que se tornou o primeiro cineasta negro africano a vencer o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, morreu em Bamaco, Mali, aos 84 anos. Cissé alcançou fama mundial com o lançamento, em 1987, de "Yeelen" (“Luz” em seu idioma nativo, o bambara). O filme foi indicado ao prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no Spirit Awards de 1989.

Gwen McCrae

Após uma longa doença, a cantora americana morreu aos 81 anos. Sucesso da soul music com “Funky sensation” e tantas outras como “Keep the fire burning”, “Rockin’ chair”, “90% of me is you” e “All this love that I’m givin’”. Segundo o jornal inglês “The Guardian”, foram “músicas que renovaram o rádio, que iluminaram discotecas e clubes”.

Lílian Knapp

A cantora, sucesso na jovem guarda em dupla com o cantor Leno, morreu aos 76 anos. Ela lutava contra um tumor agressivo na pélvis. Marido da artista, o produtor Cadu Nolla chegou a pedir ajuda para custear ao tratamento e a internação, através de uma vaquinha virtual.

Roberta Flack

A cantora, ícone do soul americano, morreu aos 88 anos. Segundo informou a CNN, Flack morreu em casa, cercada de sua família. A causa da morte não foi divulgada, mas ela vinha lutando contra um quadro de esclerose lateral amiotrófica (Ela), que a deixou impossibilitada de cantar.

Michelle Trachtenberg

Atriz famosa por participar da série “Gossip girl” morreu aos 39 anos. Ela foi encontrada sem vida pela mãe por volta das 8h da manhã num apartamento de luxo em Central Park South, em Manhattan, Nova York.

MARÇO

David Johansen

O vocalista e último sobrevivente da banda punk New York Dolls morreu aos 75 anos, em sua casa, em Nova York. A informação foi confirmada pela família do artista à revista Rolling Stone. Johansen enfrentava um tumor no cérebro, um câncer de estágio 4 e problemas na coluna.

Joey Molland

O guitarrista, vocalista, tecladista e último integrante original vivo do Badfinger, morreu aos 77 anos. A banda foi um dos grandes sucessos do rock internacional dos anos 1970, com hits como “No matter what”, “Day after day”, “Baby blue” e "Without you” (canção regravada com êxito por Harry Nilsson e Mariah Carey).

Affonso Romano de Sant'Anna

Morto aos 87 anos, o escritor, mineiro de Belo Horizonte, tinha sido diagnosticado com Alzheimer em 2017. Sua mulher, a também escritora Marina Colasanti, com se casou em 1970, morreu no início de 2025, em 28 de janeiro.

Pamela Bach

A atriz americana morreu aos 62 anos. O seu corpo foi encontrado em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo o site TMZ. A artista ficou conhecida por sua participação na série “Baywatch” (no Brasil, “S.O.S Malibu”), um grande sucesso entre o final dos anos 1980 e a década de 1990.

Roy Ayers

Morto aos 84 anos, o compositor e vibrafonista foi um dos grandes nomes do jazz-funk e o responsável pelo clássico “Everybody loves the sunshine”. Em comunicado divulgado à revista Variety, a família informou que Ayers morreu em Nova York, após uma longa doença.

MC Corre Kid

O rapper Luan de Oliveira Batista, conhecido como MC Corre Kid, morreu aos 25 anos. Segundo informações do g1, o corpo de Luan foi encontrado dentro de um lago em Cotia, na Grande São Paulo. Amigos do rapper relataram que ele havia pulado no lago para salvar sua cadela de um afogamento. O animal teria conseguido se salvar, mas Luan não.

Wheesung

O cantor e compositor sul-coreano, que popularizou a música R&B no país, foi encontrado morto em sua casa, em Seul, aos 43 anos. Funcionários do departamento de bombeiros o encontraram em estado de parada cardíaca em seu apartamento por volta das 18h30. As autoridades investigavam a possibilidade de overdose de drogas.

Emilie Dequenne

Após a remissão de um câncer raro, que lhe permitiu voltar ao Festival de Cannes em maio de 2024 para o 25º aniversário de “Rosetta”, o filme dos irmãos Luc e Jean-Pierre Dardenne que a revelou aos 17 anos de idade, a belga morreu aos 43 anos. A morte se deu em um hospital nos arredores de Paris, disseram sua família e seu agente à agência AFP.

Rodi Pedro Borghetti

Um dos grandes nomes do tradicionalismo gaúcho morreu aos 92 anos. Conhecido como “Borghettão”, ele foi patrão do 35 CTG, presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e patrono dos Festejos Farroupilhas. Pai do músico Renato Borghetti e de Marcos Borghetti, Rodi também teve atuação marcante no setor imobiliário e jurídico.

Daniel Sabbá

O surfista e apresentador morreu aos 70 anos. Ele enfrentava complicações em decorrência de um câncer no nariz e também convivia com sequelas por conta de um acidente de moto que sofreu em 2021. A morte foi confirmada por familiares nas redes sociais de Sabbá.

Bida Nascimento

O músico e ator Abdias Nascimento Filho, mais conhecido pela alcunha artística de Bida Nascimento, morreu aos 71 anos,. Filho da atriz Léa Garcia (1933 - 2023) e do professor, dramaturgo e artista plástico Abdias do Nascimento (1914 - 2011), o contrabaixista estava internado no Hospital Badim, no Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e não resistiu a complicações de um Acidente Vascular Cerebral.

Heloisa Teixeira

A acadêmica, escritora, pesquisadora e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) morreu aos 85 anos, após complicações de uma pneumonia e insuficiência respiratória aguda. Ela estava internada na Casa de Saúde São Vicente, na Gávea. A informação foi confirmada pela ABL e pela editora de seus livros.

Marcos Vilaça

O advogado, jornalista, poeta, ex-ministro, presidente do Tribunal de Contas da União e membro da Academia Brasileira de Letras morreu aos 85 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Ele estava internado na Clínica Florença, em Recife. Foi casado com Maria do Carmo Duarte Vilaça (falecida), com quem teve três filhos.

Richard Chamberlain

O ator morreu aos 90 anos, devido a complicações de um derrame. Indicado ao Emmy e galã dos anos 1960, ele ficou famoso com o drama médico “Dr. Kildare” e estrelou a minissérie “Shogun” e “The Thorn Birds”.



ABRIL

Val Kilmer

Val Kilmer / Reprodução/Instagram

Estrela de Hollywood que interpretou Jim Morrison e Batman, mas cujos dons multiformes e personalidade indescritível também o tornaram um coadjuvante de alto nível, o ator morreu em Los Angeles, aos 65 anos. A causa da morte foi pneumonia, segundo a filha, Mercedes. Kilmer chegou a ser diagnosticado com câncer de garganta, em 2014, e conseguira se recuperar.

Antônio Barros

O cantor e compositor, conhecido por sua parceria com a esposa Cecéu, morreu aos 95 anos. Ele estava internado em um hospital particular de João Pessoa, lutando contra a doença de Parkinson, que dificultava sua alimentação e mobilidade. A notícia foi dada por sua família, em publicação nas suas redes sociais.

Clem Burke

O baterista do grupo nova-iorquino Blondie morreu aos 70 anos. "É com profunda tristeza que transmitimos a notícia do falecimento de nosso querido amigo e companheiro de banda Clem Burke após uma batalha particular contra o câncer", disse o Blondie, em um comunicado compartilhado em suas contas de mídia social.

Jay North

Morreu, aos 73 anos, o ator americano conhecido por ter sido o primeiro protagonista da série “Dennis - o pimentinha”. Segundo informações iniciais, a morte foi em decorrência de um câncer colorretal. North morreu em casa, em Lake Butter, na Flórida. Ele deixa sua terceira esposa, Cindy, e três enteadas.

Ioannis Vasilopoulos

O designer gráfico, conhecido por criar algumas das capas de álbuns mais icônicas do rock, morreu aos 66 anos. Responsável por mais de 350 capas de discos e materiais promocionais de bandas lendárias como Bon Jovi, Deep Purple, Uriah Heep, Allman Brothers, Styx, Lynyrd Skynyrd, Extreme e Michael Bolton, Ioannis teve uma carreira marcante no universo do rock e metal.

Max Romeo

Conhecido por faixas como “Chase the devil” e “War ina Babylon”, o cantor jamaicano morreu aos 80 anos, após complicações cardíacas na Paróquia de Saint Andrew, Jamaica. “Saber sobre seu falecimento é bastante chocante”, disse o advogado de Romeo, Errol Michael Henry.

Mario Vargas Llosa



Mario Vargas Llosa / Pierre-Philippe MARCOU / AFP

O escritor peruano, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2010, morreu aos 89 anos. A informação foi anunciada pelas redes sociais por Álvaro Vargas Llosa, filho do autor de livros cultuados, como “Conversas no Catedral” (1969), “Pantaleão e as visitadoras” (1973), “Tia Júlia e o escrevinhador” (1977), entre tantos outros romances (todos publicados no Brasil pela Alfaguara).

Cristina Buarque

A cantora e compositora morreu aos 74 anos. A informação foi confirmada pelo filho da artista, Zeca Ferreira, nas redes sociais. Filha do historiador Sérgio Buarque de Hollanda e da intelectual e pianista Maria Amélia Buarque de Hollanda, Cristina era irmã de Chico Buarque, Miúcha e Ana de Hollanda.

Wilson Figueiredo

O jornalista e escritor morreu aos 100 anos. Com uma trajetória marcante no jornalismo nacional, Figueiredo foi por 45 anos comentarista político no Jornal do Brasil, onde se tornou uma das vozes mais respeitadas da imprensa. Ele faleceu de causas naturais em seu apartamento no Leblon.

Sophie Nyweide

Atriz americana, que contracenou ainda criança com MichelleWilliams e RussellCrowe, morreu aos 24anos. A informação foi divulgada em um obituário on-line publicado pela família, afirmando que a morte foi resultado de automedicação. “Ela se automedicou para lidar com todo o trauma e vergonha que carregava dentro de si, e isso resultou na sua morte”, diz a publicação.

Edy Star

O cantor, compositor, ator e performer baiano morreu aos 87 anos. Ele estava internado em estado grave, em São Paulo, após sofrer um acidente doméstico. Segundo nota enviada pela assessoria do artista à imprensa, Edy Star morreu “de forma serena, sem dor, enquanto recebia tratamento médico”.

Lucia Alves

Após dez dias internada em estado grave na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a atriz morreu aos 76 anos. Ela lutava contra o câncer de pâncreas e foi internada após passar mal em casa, com muita falta de ar. Ela estava em tratamento contra a doença desde 2022.

Karen Silva

A cantora, ex-participante do reality “The Voice Kids”, morreu aos 17 anos, vítima de um acidente vascular cerebral. Ela estava internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda. “Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar”, diz a nota publicada nas redes sociais da cantora.

Mauro Motta

O compositor e produtor Mauro Motta morreu aos 77 anos. A informação foi confirmada pela prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, em suas redes sociais. Motta morava no município da Serra fluminense desde o final dos anos 1970.

Luiz Antonio Mello

O jornalista, diretor da Fluminense FM nos áureos tempos da “Maldita”, nos anos 1980, morreu aos 70 anos, em Niterói. Ele estava internado no Hospital Icaraí se recuperando de uma pancreatite, segundo o jornal “A Tribuna”, e teve uma parada cardíaca quando ia fazer uma ressonância magnética.

MAIO

Nana Caymmi



Cantora Nana Caymmi / Digulgação

A cantora, uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira, morreu aos 84 anos. Ela estava internada há nove meses e sofreu uma “overdose de opioides”, conforme informou ao Globo seu irmão, o músico Danilo Caymmi.

Millena Brandão

Internada no Hospital Geral do Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, a atriz mirim Millena Brandão morreu aos 11 anos. Ela enfrentava complicações severas após sofrer diversas paradas cardíacas e ser diagnosticada com um tumor de cinco centímetros no cérebro.

James Baker

O baterista original da lendária banda Hoodoo Gurus morreu aos 71 anos, após anos lutando contra um câncer no fígado. A notícia foi confirmada pela própria banda, por meio de um comunicado nas redes sociais. Natural de Perth, Baker integrou a formação original dos Hoodoo Gurus em 1981 e participou do álbum de estreia “Stoneage Romeos”.

Koyo Kouoh

Curadora da Bienal de Veneza de 2026, a camaronesa radicada na Suíça morreu aos 57 anos, segundo informou a organização do evento italiano. Com a indicação de Koyo, em dezembro do ano passado, a Bienal de Veneza teria como curadora uma mulher nascida em um país africano pela primeira vez.

Robert Benton

O renomado roteirista e diretor morreu aos 92 anos, em sua casa, em Manhattan, Nova York. A informação foi confirmada por sua empresária e assistente de longa data, Marisa Forzana, ao jornal “New York Times”. A causa da morte não foi revelada. Ao longo de quatro décadas de atuação no cinema, Benton recebeu sete indicações ao Oscar, vencendo em três oportunidades.

Joe Don Baker

Ator que alcançou fama da noite para o dia ao interpretar um xerife sulista justiceiro em “Walking tall” (1973) e que viria a ter uma impressionante variedade de papéis no cinema ao longo das quatro décadas seguintes, morreu em 7 de maio. Ele tinha 89 anos.

Maria Lúcia Godoy

Morreu, aos 100 anos, uma das maiores cantoras líricas da História do Brasil, cuja voz chegou a ser comparada a um “pássaro voando” pelo poeta Ferreira Gullar e ao “ouro que não se destrói”, por Carlos Drummond de Andrade. A artista morreu em Belo Horizonte.

Jérémy Bana Owana

O rapper francês morreu em decorrência de uma parada cardíaca, aos 31 anos, poucas horas antes de subir ao palco para a realização de um show em Paris, na França, segundo informações divulgadas pelo agente do artista por meio das redes sociais. Jérémy Bana Owana, conhecido pela alcunha artística Werenoi, havia sido hospitalizado após sofrer a parada cardiorrespiratória.

Yuri Grigorovich

O lendário bailarino russo morreu aos 98 anos. A informação foi confirmada pela agência estatal russa TASS. Por três décadas, Grigorovich foi o coreógrafo principal do Teatro Bolshoi de Moscou. “Yuri Grigorovich faleceu durante o seu 99º ano de vida”, disse um assistente do mestre de balé à agência estatal.

Evanildo Bechara

O professor, gramático e filólogo Evanildo Bechara morreu aos 97 anos. Internado no Hospital Placi, em Botafogo, ele teve falência múltipla dos órgãos. A morte foi confirmada pela Academia Brasileira de Letras, instituição da qual Bechara fazia parte desde 2001.

Sebastião Salgado

Sebastião Salgado / Benjamin Cremel / AFP



O fotógrafo morreu aos 81 anos. Conhecido por seu trabalho documental e sua assinatura visual em preto e branco, recebeu praticamente todos os principais prêmios de fotografia do mundo. Em um comunicado enviado à agência de notícias AFP, sua família informou que “ele contraiu uma forma particular de malária em 2010, na Indonésia, no âmbito do projeto Gênesis. Quinze anos depois, as complicações desta doença resultaram em uma leucemia severa, que acabou por vencê-lo”.

Marcel Ophuls

O cineasta vencedor do Oscar, que desmistificou a ideia de que a França resistiu à ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial no documentário “A dor e a piedade”, morreu aos 97 anos. Ophuls “faleceu em paz no dia 24 de maio”, disse seu neto, Andreas-Benjamin Seyfert, à AFP.

Presley Chweneyagae

O ator sul-africano, estrela do filme vencedor do Oscar “Infância roubada”, morreu aos 40 anos. Chweneyagae ganhou fama internacional em 2006, quando este filme, ambientado no submundo criminoso do município de Soweto, em Joanesburgo, ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional.

Zero Awá

O percussionista da Orquestra Imperial morreu aos 68 anos. José Roberto Brandão Telles, conhecido como Zera Awá, se apresentou e gravou com nomes como Martinho da Vila, Maria Bethânia, Paulo Moura, Ivan Lins, Ney Matogrosso, Marcos Valle, Roberto Carlos, Dionne Warwick e Toots Thielemans.

Ed Gale

Menos conhecido por seu rosto real do que pelas fantasias de Chucky, da franquia “Brinquedo Assassino”, e Howard, The Duck, o ator morreu aos 61 anos, em Los Angeles. De acordo com o site TMZ, ele estava em um hospital psiquiátrico da cidade. Segundo a sobrinha Kayse Gale, que informou sobre a morte do tio em suas redes sociais, ele participou de mais de 130 filmes, programas de TV e comerciais.

Rick Derringer

O roqueiro onipresente que cantou os sucessos “Hang On Sloopy” e “Rock and Roll, Hoochie Koo” em uma carreira musical que se estendeu por várias décadas e também incluiu colaborações com Hulk Hogan e Weird Al Yankovic, morreu em Ormond Beach, Flórida. Ele tinha 77 anos.

Mohammed Lakhdar-Hamina

O renomado cineasta argelino, primeiro árabe e único africano a conquistar a Palma de Ouro do Festival de Cannes, morreu aos 91 anos em sua casa em Argel, na Argélia. A informação foi confirmada pelos filhos do diretor ao jornal Guardian. Lakhdar-Hamina competiu em quatro oportunidades no Festival de Cannes.

Ngũgĩ wa Thiong’o

O escritor queniano, cotado havia anos para vencer o Prêmio Nobel de Literatura, morreu aos 87 anos. Thiong'o era um dos principais autores africanos em atividade. Tornou-se conhecido no Brasil pelos livros “Sonhos em tempos de guerra” (Biblioteca Azul) e “Grão de trigo” (Alfaguara), que retrata o processo de independência do Quênia.

JUNHO

Al Foster

O renomado baterista de jazz, que trabalhou com alguns dos nomes mais ilustres do gênero ao longo de uma carreira de mais de seis décadas, como Miles Davis, Sonny Rollins, Joe Henderson e muitos outros, morreu em seu apartamento em Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos. Ele tinha 82 anos.

Ronald Fenty

O pai da cantora Rihanna, morreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 70 anos. Fenty faleceu após uma “breve doença”, de acordo com a Starcom Network News, emissora de rádio sediada em Barbados, terra natal da estrela pop. A causa oficial e a data exata da morte ainda não foram divulgadas.

Edmund White

O romancista americano, figura de destaque na literatura LGBTQIA+, morreu aos 85 anos. “Tristemente, posso confirmar que Ed morreu à noite em sua casa em Nova York por causas naturais”, disse seu agente Bill Clegg à AFP. Nascido em 13 de agosto de 1940, Edmund White escreveu dezenas de romances, contos, artigos e ensaios tendo a homossexualidade como tema central.

Nicole Croisille

A cantora e atriz francesa, intérprete do grande sucesso dos anos 1960 “Un homme et une femme” , morreu aos 88 anos. A canção fez parte da trilha do filme de mesmo nome (“Um Homem, Uma Mulher”), dirigido por Claude Lelouch em 1966, e seu refrão 'dabadabada' marcou toda uma geração.

Niède Guidon

A arqueóloga morreu aos 92 anos. Ficou mundialmente conhecida pela defesa da tese sobre o povoamento das Américas. Atuou pela criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, criado em São Raimundo Nonato, no Piauí, em 1979, e presidiu a Fundação Museu do Homem Americano.

Edson Café

Edson Bernardo de Lima, mais conhecido como Edson Café, ex-integrante do Raça Negra, morreu em um hospital de São Paulo, aos 69 anos, após ser encontrado desacordado em uma via pública da capital paulista.

Frederick Forsyth

O escritor britânico, autor de “O dia do Chacal”, morreu aos 86 anos. “Lamentamos a morte de um dos maiores escritores de suspense do mundo”, afirmou o agente Jonathan Lloyd. Segundo a empresa, Forsyth morreu em casa, cercado pela família, após enfrentar uma doença súbita.

Sly Stone

Morreu, aos 82 anos, o músico americano que, com seu grupo, o Sly and the Family Stone, uniu soul, rock psicodélico e a música das igrejas negras em canções de grande sucesso. Foi um dos pioneiros do funk dos anos 1970, ao lado de James Brown e outros artistas. “Após uma longa batalha contra a DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) e outros problemas de saúde subjacentes, Sly faleceu em paz”, informou a família em um comunicado.

Qüerinha

O músico Sinval da Luz Finger Boeira, conhecido como Qüerinha, morreu no palco, aos 65 anos, durante um show que fazia em Caxias do Sul. Ele se apresentava com a banda “Os Qüeras”, da qual fazia parte há 47 anos. Ele deixou esposa, três filhos e quatro netos.

Brian Wilson

O vocalista, compositor e um dos fundadores dos Beach Boys morreu aos 82 anos. A revista Rolling Stone classificou "Pet Sounds", de 1966, como o segundo melhor álbum de todos os tempos, atrás apenas de "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", dos Beatles. Em 2024, foi diagnosticado com demência.

Kim Jong Suk

O ator, modelo e influenciador morreu aos 29 anos. A notícia gerou surpresa e profundo choque entre os fãs do artista, devido ao mistério que cerca a morte do jovem. A partida precoce do ator foi divulgada dias depois por sua família, após um funeral privado no Parque Maru, na cidade de Hanam.

Ananda Lewis

A ex-VJ da MTV e modelo morreu aos 52 anos. A informação foi confirmada por Lakshmi Lewis, irmã da apresentadora, em seu perfil no Facebook. “Ela está livre e em seus braços celestiais. Senhor, que a sua alma esteja em paz”, escreveu Lakshmi em post acompanhado emojis de corações partidos.

Bira Presidente

O sambista Ubirajara Félix do Nascimento, mais conhecido pela alcunha artística de Bira Presidente, morreu aos 88 anos. Fundador do bloco Cacique de Ramos e um dos criadores do grupo Fundo de Quintal, o bamba foi responsável por uma importante transformação no circuito das rodas de samba na capital fluminense, com a criação de uma estética sonora que prevalece até hoje no gênero musical.

Hélio Delmiro

Um dos expoentes do jazz no Brasil morreu aos 78 anos, em sua casa em Brasília, após um quadro de infecção urinária. Considerado um dos maiores guitarristas do mundo, tendo integrado a banda de Elis Regina e gravado com Sarah Vaughan.

Cícero Sandroni

O jornalista e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) morreu aos 90 anos, em decorrência de um choque séptico causado por infecção urinária. Ele deixou a viúva Laura Constância Austregesilo de Athayde, cinco filhos (Carlos, Clara, Eduardo, Luciana e Paula) e um neto, Pedro.

Alfred Brendel

O pianista morreu em Londres, aos 94 anos. O músico Brendel seguiu sua própria trajetória da obscuridade ao estrelato internacional conquistando seguidores devotos apesar de críticos influentes que reprovavam suas interpretações dos mestres. A morte foi anunciada por sua família em um comunicado à imprensa.

Francisco Cuoco



Francisco Cuoco / Divulgação

O ator morreu aos 91 anos. Nome de destaque na televisão brasileira — astro de novelas de sucesso, entre as quais as versões originais de “Selva de pedra” (1972) e “Pecado capital” (1975) —, estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A morte, por falência múltipla dos órgãos, foi confirmada pela família e sua assessoria de imprensa. .

Faby Bezerra

A cantora de forró Faby Bezerra morreu em Fortaleza, aos 36 anos. Ela tratava um câncer de colo de útero desde 2023. Faby havia descoberto o câncer poucos dias depois de dar à luz seu quatro filho. Na descrição do perfil do Instagram, estavam os dizeres: “Gerar testemunho dói. Lutando contra um câncer de colo uterino”.

Lea Massari

A atriz italiana, conhecida por seus papéis em filmes como “A Aventura”, de Michelangelo Antonioni, e “O Sopro no Coração”, de Louis Malle, morreu aos 91 anos. A secretária da Cultura, Lucia Borgonzoni, prestou homenagem a “uma atriz de magnetismo irresistível e talento deslumbrante”. Segundo o jornal romano Il Messaggero, a atriz, cujos últimos filmes datam do século passado, morreu em Roma.

Lalo Schifrin

O aclamado compositor argentino, que criou o tema da franquia “Missão Impossível”, morreu nos Estados Unidos aos 93 anos. Nascido em 21 de junho de 1932 em Buenos Aires, Schifrin, que trabalhou na trilha sonora de mais de cem filmes e programas de televisão, morreu em sua casa na Califórnia, de acordo como site Deadline.

Jaehyun

O cantor sul-coreano Jaehyun, ex-integrante do grupo de K-pop F.ABLE, morreu aos 23 anos, vítima de leucemia. A informação só foi divulgada publicamente dias depois, por meio de uma homenagem emocionante feita por seu ex-integrante de banda, Hojun. O grupo encerrou oficialmente suas atividades em 2023, mas continuava sendo lembrado pelos fãs por hits como “Burn it up” e “Run run run”.

JULHO

Michael Madsen

Conhecido pelos trabalhos em “Cães de Aluguel” (1992) e “Kill Bill” (2003), o ator morreu aos 67 anos. Ele foi encontrado morto em sua casa em Malibu, na Califórnia, após sofrer uma parada cardíaca ainda pela manhã. Em 2010, Madsen participou do filme brasileiro “Federal”, de Erik de Castro, atuando ao lado de Selton Mello, Eduardo Dussek e Carlos Alberto Riccelli.

Julian McMahon

O ator australiano, mais conhecido por suas atuações nos primeiros filmes do “Quarteto fantástico” e nas séries de TV “Nip/Tuck”, “FBI: Most Wanted” e “Charmed”, morreu na Flórida, aos 56 anos. Ele havia sido diagnosticado com câncer, o que não havia sido anunciado publicamente. A morte foi confirmada por sua esposa, Kelly Paniagua, com quem era casado desde 2014.

Jean-Claude Bernadet

Um dos mais importantes críticos do cinema nacional, o também ator, diretor, roteirista, escritor e professor morreu aos 88 anos. A informação foi confirmada pelo cineasta Eugênio Puppo, que trabalhou com o intelectual em projetos que exploram a relação entre cinema e jornalismo. Bernardet sofreu um AVC e estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo.

Preta Gil

Preta Gil / Reprodução @pretagil



A cantora, atriz, apresentadora e empresária morreu aos 50 anos, em decorrência de um câncer. Filha do cantor e compositor Gilberto Gil, ela se tratou por quase dois anos contra um câncer no intestino, que a levou a cirurgias e exames no Brasil e, por fim, um tratamento nos Estados Unidos. A maneira corajosa e transparente como Preta lidou com a doença emocionou o Brasil.

Malcolm-Jamal Warner

O ator americano, de 54 anos, conhecido por sua participação em “The Cosby Show”, morreu afogado no mar da Costa Rica, informou a polícia daquele país. O ator interpretou Theo, um dos membros da família Huxtable, nas oito temporadas da série de TV protagonizada pelo comediante Bill Cosby.

Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne / Oli Scarff / AFP



Pioneiro do heavy metal e conhecido pelos fãs como “príncipe das trevas”, o roqueiro, que sofria de doença de Parkinson, fez o show de despedida de sua carreira em 5 de julho, com o grupo Black Sabbath, para um estádio lotado em sua cidade natal e outros milhares de espectadores que acompanharam o evento pela internet. Ele tinha 76 anos.

Zita Carvalhosa

A produtora cinematográfica morreu em São Paulo, aos 65 anos. Formada em cinema pela Universidade Paris III, na França, Carvalhosa foi importante nome para a promoção do cinema de curtas-metragens no Brasil. Em 1989, criou o Kinoforum — Festival Internacional de Curtas de São Paulo, evento que dirigiu por 35 anos.

Paul Mario Day

O cantor britânico, que ganhou notoriedade por ser o primeiro vocalista do Iron Maiden, morreu aos 69 anos. A informação foi divulgada por Andy Scott, guitarrista da banda Sweet. A causa da morte, na Austrália, onde o artista morava, não foi oficialmente confirmada, mas já se sabia que Day enfrentava um câncer em estágio avançado.

AGOSTO

Maurício Silveira

O ator, de 48 anos, morreu em decorrência de complicações após uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. Ele estava internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde tratava um tumor agressivo que havia sido descoberto recentemente e que avançou de maneira muito rápida.

Allan Ahlberg

Um introvertido que se tornou um autor querido de livros infantis alegres e campeões de vendas por meio de colaborações com sua esposa, Janet Ahlberg, e outros ilustradores. Ahlberg morreu na Inglaterra, aos 87 anos. Sua morte foi anunciada pela editora Penguin Random House, que não informou o local exato nem a causa.

Arlindo Cruz

Arlindo Cruz / Globo/Divulgação



O compositor de sambas memoráveis morreu aos 66 anos. Ele estava afastado da cena musical desde 2017, quando sofreu um AVC durante o banho. Um dos maiores sambistas de sua geração, foi um dos fundadores da roda de samba do Bloco Carnavalesco Cacique de Ramos e integrou a formação original do grupo Fundo de Quintal. Ao todo, Arlindo gravou nove álbuns em carreira solo, fora os feitos em dupla com Sombrinha.

Terry Reid

O alquimista vocal e compositor britânico, cuja poderosa voz lhe rendeu o apelido de Superlungs (Superpulmões), morreu em Rancho Mirage, Califórnia, aos 75 anos. Reid recusou a oportunidade de se tornar o vocalista do Led Zeppelin e, mesmo assim, foi celebrado como o “cantor dos cantores” por lendas como Aretha Franklin.

Nobou Yamada

O cantor morreu aos 61 anos. Ele estava internado tratando um câncer renal. Yamada é muito lembrado por ser a voz do tema de abertura da série de animação japonesa “Os Cavaleiros do Zodíaco”.

Paulo Sérgio de Almeida

O cineasta, diretor de sucessos do cinema infantil e juvenil, incluindo alguns dos longas protagonizados pela apresentadora Xuxa Meneghel, morreu aos 80 anos. Almeida dirigiu sucessos infantis e juvenis do cinema nacional nos últimos 30 anos, incluindo a estreia das Paquitas no cinema em “Sonho de Verão” (1990).

Terence Stamp

O ator britânico, vilão de “Superman” e estrela de “Priscilla, Rainha do Deserto”, morreu aos 87 anos. “Ele deixa para trás uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a comover e inspirar as pessoas nos próximos anos”, afirmou a família de Stamp, indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por O Vingador dos Mares, de 1962.

Carlos Sebastião Prata

O ator morreu, no Rio, aos 70 anos. Ele era filho de Grande Otelo, um dos maiores comediantes da história do Brasil. Ainda segundo o site, Carlos Prata foi internado numa unidade de pronto atendimento (UPA) de Copacabana, na Zona Sul do Rio, com problemas cardíacos.

Joe Caroff

O designer que criou o famoso logo da franquia “007” morreu aos 103 anos, um dia antes de completar 104. Segundo jornal The New York Times, que ouviu os filhos do designer, Peter e Michael Caroff, ele estava em casa, sob cuidados paliativos. Nascido em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e filho de um pintor, Joseph Caroff também criou cartazes para mais de 300 filmes.

Brent Hinds

William Brent Hinds, ex-guitarrista principal da banda de heavy metal Mastodon, morreu em Atlanta, no estado americano da Geórgia. Segundo o departamento de polícia local, ele estava andando de motocicleta pela cidade quando colidiu com um carro que não teria dado passagem ao músico em um cruzamento. Ele tinha 51 anos.

Frank Caprio



Frank Caprio / Redes Sociais

Conhecido por ter sido “o juiz mais gente boa do mundo”, como dizem nas redes sociais, ele conquistou uma legião de fãs nos Estados Unidos. Caprio morreu aos 88 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas diagnosticado em 2023. “O juiz Frank Caprio faleceu pacificamente aos 88 anos, após uma longa e corajosa batalha contra o câncer de pâncreas”, diz a nota da equipe do juiz em suas redes sociais.

Miguel Proença

O pianista, um dos maiores nomes da música erudita brasileira e reconhecido internacionalmente, morreu aos 86 anos. Educador e gestor cultural, dirigiu a Sala Cecília Meireles em 1987 e novamente entre 2017 e 2018. Também comandou a Escola de Música Villa-Lobos e foi secretário municipal de Cultura do Rio entre 1983 e 1988.

Jaguar

O cartunista Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar, morreu aos 93 anos. Autor de 'Átila, você é bárbaro' e criador de personagens como o ratinho Zig e Gastão, o Vomitador, ele foi um dos fundadores do Pasquim. Irreverente e combativo, o jornal marcou a imprensa alternativa que floresceu à sombra ditadura militar.

Rogério Meanda

O guitarrista da banda Blitz morreu aos 61 anos. Gravou com diversos artistas como Roberto Carlos, Gal Costa, Fagner, Lenine, Flávio Venturini e Xuxa. Teve frutífera parceria com Cazuza, com quem compôs "O nosso amor a gente inventa", "Medieval II" e "Só se for a dois", entre outras músicas.

Mestre Damasceno

Um dos maiores nomes da cultura da Ilha do Marajó, no Pará, morreu em Belém aos 71 anos. Autor de mais de 400 canções e criador do búfalo-bumbá, variante marajoara do boi-bumbá celebrada no município de Salvaterra, onde nasceu, que mistura tradições quilombolas, teatro e elementos da fauna e da flora amazônica.

Berta Loran

Morreu, aos 99 anos, a atriz Berta Loran. Em 1965, fez parte do elenco inaugural da TV Globo, emissora com a qual viveu longa parceria. Foi quase onipresente em títulos humorísticos do canal. Com Jô Soares, de quem se tornou uma grande amiga, trabalhou em “Faça humor, não faça guerra” (1970), “Satiricom” (1973), “Planeta dos homens” (1976) e “Viva o gordo” (1981). Outro grande parceiro de Berta Loran, a partir dos anos 1990, foi Chico Anysio.

Luis Fernando Verissimo

Luis Fernando Verissimo / Unesp/Divulgação



O escritor gaúcho morreu em Porto Alegre, aos 88 anos. Filho do também escritor Erico Verissimo (1905 - 1975), ele estava internado com pneumonia. Criou personagens marcantes da literatura e do jornalismo brasileiros como Ed Mort, o Analista de Bagé e a socialite Dora Avante. Foi também o criador da tirinha As cobras. Suas "Comédias da Vida Privada" fizeram imenso sucesso, na literatura e na TV. Foi colunista do Globo, da Zero Hora e do estado de S. Paulo.

SETEMBRO

Mino Carta

O jornalista morreu aos 91 anos. Fundador de algumas das principais publicações brasileiras, como as revistas Quatro Rodas, Veja, IstoÉ e o Jornal da Tarde, Mino Carta trilhou carreira no jornalismo por mais de sete décadas.

Giorgio Armani

O estilista italiano morreu aos 91 anos. O designer ficou conhecido por sua moda minimalista, rigorosa e colaboração com o cinema. Incentivado por seu companheiro, Sergio Galeotti, morto em 1985, o estilista fundou a Giorgio Armani em 24 de julho de 1975, dias após o seu 41º aniversário (ele nasceu em 11 de julho de 1934).

Silvio Tendler

Um dos mais renomados documentaristas brasileiros, em atividade há mais de quatro décadas, morreu aos 75 anos, vítima de uma infecção generalizada. O cineasta ajudou a contar a história política do Brasil através de documentários como "Os anos JK — Uma trajetória política" (1981), "Jango" (1984), "Marighella, retrato falado do guerrilheiro" (2001), "Tancredo: A travessia" (2010), dentre outros.

Rick Davies

O cofundador e vocalista do grupo Supertramp morreu aos 81 anos, em Long Island, nos Estados Unidos, após longa luta contra o câncer. Compositor de clássicos como "Goodbye Stranger" e "Bloody Well Right", Davies era marcado pela voz profunda, menos distinta do que a do ex-parceiro Roger Hodgson.

Angela Ro Ro



Cena do documentário 'Angela Ro Ro', de Liliane Mutti // Divulgação

A cantora morreu aos 75 anos. Angela teve uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico. Ela estava internada no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde passou por uma traqueostomia por conta de uma infecção no pulmão.

Christoph von Dohnanyi

O maestro alemão, considerado um dos grandes nomes de sua geração, morreu aos 95 anos. É conhecido principalmente por ter conduzido durante quase 20 anos a Orquestra de Cleveland, nos Estados Unidos, de 1984 a 2002. Também foi maestro convidado em várias grandes óperas europeias em Viena, Londres, Paris e Zurique, assim como no Festival de Salzburgo.

Hermeto Pascoal

O multi-instrumentista alagoano morreu aos 89 anos. Considerado pelo americano Miles Davis (1926-1991) "o músico mais impressionante do mundo", Hermeto — três vezes vencedor do Grammy Latino — provou a viabilidade de se fazer música de alta elaboração rítmica, melódica e harmônica com panelas, chaleiras, regador, brinquedos infantis e até animais.

Robert Redford



Robert Redford / Filippo Monteforte / AFP

O ator americano morreu, aos 89 anos, em sua casa no estado de Utah. Mais que astro de Hollywood ou vencedor do Oscar, Redford marcou sua trajetória como alguém que, mesmo rejeitando o rótulo de ativista, atuou em frentes decisivas, do cinema ao meio ambiente.

Claudia Cardinale

Lenda do cinema europeu, a atriz morreu aos 87 anos, em Paris. A notícia foi confirmada pelo agente da atriz, Laurent Savry, à AFP, que afirmou que ela estava em sua casa, “na presença de seus filhos”. “Ela nos deixa o legado de uma mulher livre e inspirada, tanto como mulher quanto como artista”, disse o agente.

Alberto Shatovsky

O programador e crítico de cinema morreu aos 93 anos. Com trajetória intensamente dedicada à sétima arte, ele se notabilizou por ajudar a popularizar no Rio de Janeiro dos anos 1950 o conceito de “cinema de arte”, ao fundar as primeiras salas de exibição comercial do Brasil dedicadas com exclusividade a filmes autorais.

Assata Shakur

O governo de Cuba comunicou a morte da americana Joanne Deborah Byron, conhecida como Assata Shakur, uma ativista negra incluída na lista de “terroristas” mais procurados de Washington que viveu refugiada na ilha por mais de 40 anos. Ela tinha 78 anos. “Em 25 de setembro de 2025 faleceu em Havana, Cuba, a cidadã americana Joanne Deborah Byron, 'Assata Shakur', em decorrência de problemas de saúde e idade avançada”, informou o ministério das Relações Exteriores cubano em um breve comunicado publicado em sua página na internet.

Marquinho PQD

Morreu, aos 66 anos, o cantor e compositor Marcos de Souza Nunes, o Marquinho PQD, que teve sambas gravados por Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Jorge Aragão, Fundo de Quintal, Arlindo Cruz, Jovelina Pérola Negra, Roberto Ribeiro, Agepê, Reinaldo, Almir Guineto, Alcione e muitos grupos de pagode que obtiveram notoriedade na década de 1990.

Gilsinho

Intérprete da Portela, o cantor foi o responsável por cantar o último título da agremiação de Madureira, em 2017, que encerrou um jejum de 33 anos, e emocionou o público com homenagens a Milton Nascimento do desfile da Sapucaí deste ano. Segundo integrantes da escola de samba, o artista passou por uma cirurgia bariátrica no Hospital Cardoso Fontes, na Freguesia, e não resistiu às complicações.

OUTUBRO

Olympio Serra

O etnólogo morreu, no Rio, aos 85 anos. Referência na defesa dos direitos dos povos indígenas e negros, ele atuou em diferentes órgãos voltados à valorização da diversidade cultural brasileira e à proteção de territórios de populações originárias, como Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), no Conselho Indigenista Missionário (Cimi), na Universidade de Brasília (UnB) e no Instituto Socioambiental (ISA).

David José Lessa Mattos

O ator, escritor e historiador morreu, aos 83 anos, em São Paulo. Foi o primeiro intérprete do Pedrinho no programa “Sítio do pica-pau amarelo”, exibido em sua estreia na TV Tupi. Segundo o g1, David morreu devido a uma doença pulmonar progressiva, diagnosticada em 2017.

Theresa Walcacer

Uma das pioneiras dos principais telejornais e programas jornalísticos da TV Globo, morreu aos 81 anos no Rio de Janeiro. Theresa trabalhou durante décadas em alguns dos programas mais importantes da emissora, como o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, o Jornal da Globo e o Globo Repórter, além da GloboNews.

John Lodge

O vocalista, baixista e compositor do grupo britânico Moody Blues morreu aos 82 anos. Nascido em Birmingham, juntou-se à banda em 1966. Juntos, venderam mais de 70 milhões de discos em todo o mundo.

Diane Keaton

Diane Keaton // Patrick T. Fallon / AFP



A atriz morreu na Califórnia, aos 79 anos. Sua fama no cinema começou depois de aparecer em “O poderoso chefão”, de Francis Ford Coppola, em 1972, no papel de Kay Adams, mulher de Michael Corleone, interpretado por Al Pacino. Mas foi a parceria com Woody Allen que a tornou mundialmente conhecida. A longa colaboração entre os dois, um total de oito filmes, culminou com "Noivo neurótico, noiva nervosa" em 1977, produção pela qual ela ganhou o Oscar de melhor atriz no ano seguinte.

Drew Struzan

Lenda da criação de pôsteres de cinema, o designer e ilustrador morreu aos 78 anos, após longa batalha contra o Alzheimer, que o manteve afastado da vida pública nos últimos anos. Artista favorito de nomes como Steven Spielberg e George Lucas, Drew foi responsável pelos pôsteres de "Star Wars", "Indiana Jones", "De volta para o futuro", "Harry Potter", "Blade Runner" e "Os Goonies".

Ace Frehley

O guitarrista solo original da banda Kiss morreu aos 74 anos. Frehley tocou com o Kiss em dois momentos: do início da banda, em 1973, até 1982. E, mais tarde, de 1996 a 2001.

Sam Rivers

O músico americano morreu aos 48 anos, baixista e um dos fundadores do Limp Bizkit, um dos nomes mais emblemáticos do grupos do nu metal. Sam Rivers, que havia deixado o grupo em 2015, retornou em 2018 e participou do álbum mais recente da banda, Still Sucks (2021).

Isabelle Tate

A atriz norte-americana, que participou do primeiro episódio da recém-lançada série “9-1-1: Nashville”, morreu aos 23 anos. Segundo o Deadline, Isabelle tinha a doença de Charcot-Marie-Tooth, um distúrbio genético que afeta os nervos sensoriais e motores dos braços, mãos, pernas e pés. Entre os sintomas mais comuns estão fraqueza e paralisia muscular, além de atrofias e deformidades.

June Lockhart

A atriz das séries de sucesso nos anos 1960 “Lassie” e “Perdidos no espaço” morreu aos 100 anos, de causas naturais. Filha dos atores Gene Lockhart e Kathleen Lockhart, ela começou a carreira artística aos 13 anos e trabalhou por mais de duas décadas.

Björn Andrésen

O ator sueco que ficou mundialmente famoso por seu papel do adolescente em “Morte em Veneza” (1971), morreu aos 70 anos. Quando tinha 15 anos, o ator foi contratado pelo diretor italiano Luchino Visconti, que buscava um jovem perfeito para interpretar Tadzio, um adolescente cuja beleza é alvo de obsessão do personagem interpretado por Dirk Bogarde.

Jack DeJohnette

O baterista morreu aos 83 anos. Acompanhar lendas do jazz como o trompetista Miles Davis, os pianistas Keith Jarrett e Chick Corea e o saxofonista Sonny Rollins já bastaria para Jack DeJohnette ser lembrado como um dos grandes bateristas do gênero, mas o músico também teve uma carreira solo de sucesso.

Floyd Roger Myers Jr.

O ator de “Um maluco no pedaço” morreu aos 42 anos, vítima de um ataque cardíaco. Segundo sua família, esse foi o quarto ataque cardíaco sofrido por Floyd em apenas três anos. Myers fez sua estreia na televisão em 1992, interpretando o jovem Will (protagonista vivido por Will Smith) em um episódio de “Um maluco no pedaço”.

Tchéky Karyo

O ator franco-turco, que participou de cerca de 80 filmes, entre eles “O Urso”, de Jean-Jacques Annaud, e “Nikita: nascidapara Matar”, de Luc Besson, morreu aos 72 anos. Sua família relatou que ele sofria de câncer.

Peter Watkins

O cineasta britânico, vencedor do Oscar de melhor documentário por “The war game”, filme que aborda os impactos de um hipotético ataque nuclear ao Reino Unido morreu aos 90 anos. Ele estava em um hospital em Bourganeuf, próximo à cidadezinha francesa de Felletin, onde vivia há 25 anos.

NOVEMBRO

Lô Borges

Músico Lô Borges // Divulgação



O cantor e compositor, um dos fundadores do histórico movimento Clube da Esquina e referência da MPB, morreu aos 73 anos. Ele estava internado no Hospital Unimed, em Belo Horizonte, desde 18 de outubro, para tratar um quadro de intoxicação medicamentosa. Depois de passar por traqueostomia, Lô vinha respirando com auxílio de ventilação mecânica.

Anna Sol

A advogada, irmã do amo do Boi Garantido, João Paulo Faria, morreu, aos 34 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo próprio Boi Garantido em comunicado nas redes sociais. Segundo amigos da família, Anna Sol teria sofrido um infarto fulminante.

Armand Mattelart

O sociólogo belga, referência dos estudos críticos sobre comunicação de massa e “descolonização cultural”, morreu em Paris, aos 89 anos. Desde a década de 1970, sua obra influenciou o pensamento teórico sobre mídia, cultura e globalização.

Diane Ladd

A atriz três vezes indicada ao Oscar por seus papéis em “Alice não mora mais aqui” (1974), “Coração selvagem” (1990) e “As noites de Rose” (1991), morreu aos 89 anos. Ladd era mãe da atriz Laura Dern, estrela da série “Big little lies” (2017). As duas contracenaram em “Coração selvagem”, filme de David Lynch.

Norma Braga

A irmã do cantor Roberto Carlos morreu aos 90 anos, após enfrentar problemas respiratórios. Norma Moreira Braga morava no mesmo edifício do cantor, na Urca, Zona Sul do Rio, e, por conta disso, era companhia frequente para o Rei.

Tatsuya Nakadai

O ator, que trabalhou com muitos dos diretores mais renomados do Japão e se tornou uma das maiores estrelas de cinema do país, morreu aos 92 anos, em consequência de uma pneumonia. Fora do Japão, provavelmente ficou mais conhecido como o protagonista de "Ran" (1985), a adaptação de Akira Kurosawa para "Rei Lear", de Shakespeare.

Cleto Escobedo III

O saxofonista cuja amizade de infância com o comediante Jimmy Kimmel o levou a ocupar por décadas o posto de líder da banda fixa do programa “Jimmy Kimmel Live!”, morreu aos 59 anos. Kimmel anunciou a morte em seu perfil no Instagram, sem mencionar a causa nem o local do falecimento.

João Chagas Leite

O músico morreu aos 80 anos. Ele era símbolo do nativismo gaúcho. João estava internado no Hospital de Caridade de Erechim (HCE), no norte do Rio Grande do Sul, tratando um câncer.

DEZEMBRO

Cary-Hiroyuki Tagawa

O japonês Cary-Hiroyuki Tagawa, conhecido por atuações em filmes como "Mortal Kombat" (1995), "Pearl Harbor" (2001), "Planeta dos macacos" (2001) e "Sempre ao seu lado" (2009), morreu em 4 de dezembro, aos 75 anos. A família confirmou a morte por meio de uma nota publicada nas redes sociais e informou que ele não resistiu às complicações de um AVC. Segundo o comunicado, Tagawa faleceu em casa, em Santa Bárbara, na Califórnia (EUA), cercado pelos familiares.

Martin Parr

O fotógrafo britânico Martin Parr, famoso por suas fotos que retratavam com humor o cotidiano de seus compatriotas, morreu no dia 6 de dezembro, aos 73 anos. "É com grande tristeza que anunciamos que Martin Parr (1952-2025) faleceu ontem em sua casa em Bristol", informou sua fundação, simultaneamente à Magnum Photos, agência para a qual o fotógrafo trabalhou por muitos anos.

Brigitte Bardot

Considerada um dos maiores ícones do cinema francês, Brigitte Bardot morreu aos 91 anos. A informação foi confirmada neste domingo pela fundação que leva seu nome, e a causa da morte não foi divulgada. “Com imensa tristeza, a Fundação Brigitte Bardot anuncia a morte de sua fundadora e presidente, Madame Brigitte Bardot, atriz e cantora de renome mundial, que escolheu abandonar sua prestigiada carreira para dedicar sua vida e sua energia à defesa dos animais e à sua fundação”, diz o comunicado enviado à agência AFP.

