carnaval Arlindo Cruz revelou qual samba do Império Serrano mais gostava: "Ganhou na quadra e foi campeão" Um dos maiores compositores de samba do país morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos

Um dos grandes amores da vida de Arlindo Cruz foi, sem dúvidas, o Império Serrano, sua escola do coração. O compositor de alguns dos maiores sambas da música brasileira, que morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, em decorrência de um AVC sofrido em 2017, sempre defendeu a agremiação e tinha as suas próprias canções preferidas no repertório de composições estreladas da verde e branco de Madureira, zona norte do Rio, onde o cantor foi criado.

Ele revelou qual era a sua preferida em uma entrevista exclusiva ao jornal Extra em 2017:

"Eu gosto de vários sambas do Império, sem dúvida nenhuma. O “Aquarela” é um samba bastante emblemático, bastante importante, e eu gravei esse samba. Mas o samba que chamou a minha atenção do Império Serrano mesmo foi o “Bum, bum paticumbum (prugurundum)”. Foi quando eu estive lá com o Aluísio (Mahado), com o Beto (Sem Braço), tocando com eles, curtindo aquela final maravilhosa. Eles ganharam o samba na quadra e o Império foi campeão do carnaval. Sem dúvida, é um grande samba, e a maioria dos imperianos fica muito feliz ao lembrar pela alegria que esse samba foi"

