BOA NOTÍCIA Arlindo Cruz recebe previsão de alta nesta quarta-feira (18), após 50 dias internado Músico, que sofreu um AVC em 2017, sofre com as sequelas da doença desde então

Arlindo Cruz deve receber alta hospitalar nesta quarta-feira (18), após 50 dias de internação. A informação foi revelada por Babi Cruz, ex-esposa do sambista.

“Já foi pedido a remontagem do equipamento de home care e graças a Deus, aos nossos orixás, a vontade dele de viver, ele estará de volta para casa”, disse Babi ao Gshow.

A família do artista celebrou a notícia recebida dos médicos, especialmente por coincidir com o pré-lançamento do livro “O Sambista Perfeito”. Escrita pelo jornalista Marcos Salles, a biografia será apresentada ao público neste sábado (21), na Bienal do Livro do Rio de Janeiro.



“Estou aqui com o meu coração quentinho porque foram cinco anos dedicada a esse livro e vai sair com ele aqui, vivo, mesmo com todas a privações que ele tem. Mesmo com todas as barras pesadas, mas esse livro tinha que sair com ele aqui. Muito lindo”, disse a ex-esposa.

Arlindo Cruz sofreu um acidente vascular cerebral, AVC, em 2017, passando um ano e três meses internado em um hospital. Desde então, o músico enfrenta as sequelas da doença. No dia 28 de abril deste ano, o músico voltou a ser hospitalizado, com um quadro de pneumonia.

