Teatro Armando Babaioff retorna ao Recife com "Tom na Fazenda": "O que faço é micropolítica" Sob a direção de Rodrigo Portella, espetáculo destrincha temáticas atuais com uma linguagem crua e universal

A premiada adaptação da obra "Tom na Fazenda", idealizada pelo ator Armando Babaioff, retorna ao Recife pela terceira vez, enquanto percorre o Norte e Nordeste do Brasil. Com duas únicas apresentações no Teatro do Parque, nestes sábado (7) e domingo (8), o espetáculo se consolida como universal ao contornar divergências culturais através de uma produção centrada no fator humano

Originalmente escrita pelo canadense Michel Marc Bouchard em 2009, "Tom na Fazenda" destrincha os acontecimentos que sucedem a ida do protagonista (Babaioff), o publicitário Tom, à fazenda da família do seu falecido companheiro. Em uma tentativa de comparecer ao funeral, Tom se encontra imerso em um universo rural e conservador, diante de uma realidade da qual não possuía conhecimento: sua sogra não sabe da sua existência, tampouco da sexualidade do filho.

Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, Babaioff adentrou as dificuldades de produzir peças teatrais devidamente, em razão da falta de apoio e incentivo governamental. Enfatizando a pertinência da arte milenar para o funcionamento adequado de uma democracia, o ator insistiu na pertinência da obra literária na atualidade.

"'Tom na Fazenda' trata diretamente de homofobia, mas também atravessa outras pautas, como a misoginia e o sexismo. São coisas interligadas e atuais; o conservadorismo, o patriarcado. A peça contesta o patriarcado", disse o global. "O que faço no palco é micropolítica".

Sob a direção de Rodrigo Portella, um cenário minimalista permite ao público vivenciar a peça como se esta fosse um livro; inferindo parte do seu imaginário particular no decorrer da construção da narrativa. A omissão de uma paisagem definitiva abre margem para o encontro entre diferentes gerações e nichos - desde críticos de arte parisienses a pecuaristas no interior de Goiás.

Ficha Técnica:

Texto: Michel Marc Bouchard

Tradução: Armando Babaioff

Direção: Rodrigo Portella

Elenco: Armando Babaioff, Denise Del Vecchio, Gustavo Rodrigues e Camila Nhary

Cenografia: Aurora dos Campos

Iluminação: Tomás Ribas

Figurino: Bruno Perlatto

Direção Musical: Marcello H.

Coreografia: Toni Rodrigues

Comunicação e Prog. Visual: Victor Novaes e Miguel Macedo

Produção Executiva: Cláudia Barbot e Júlia Tavares

Produção Local: Flávio Marques / Preta Rosa

Financeiro e Administrativo: Letícia Napole / Marina Paiva

Direção de Produção: Sérgio Saboya e Silvio Batiste

Idealização: Armando Babaioff

Serviço:

Espetáculo "Tom na Fazenda"

Sábado (07), às 20h e domingo (08), às 19h

No Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81 - Boa Vista)

Ingressos: R$55 (meia), R$ 110 (inteira), pelo Sympla

Classificação: 18 anos

Gênero: Drama

