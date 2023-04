Armando Babaioff traz a peça "Tom na Fazenda" ao Recife; veja detalhes sobre ingressos e horários

A- A+

Protagonizado e idealizado pelo ator Armando Babaioff, o espetáculo “Tom na Fazenda” acaba de encerrar uma temporada de sucesso em Paris, com direito a elogios no tradicional jornal francês Le Monde. Ao desembarcar no Brasil, a montagem segue com a agenda de apresentações, a começar pelo Recife, onde as sessões ocorrem neste sábado (15), às 20h, e no domingo (16), às 19h, no Teatro do Parque.

A peça é uma versão da obra "Tom à la Farme", do autor canadense Michel Marc Bouchard, e surgiu nos palcos brasileiros em 2017. Por aqui, venceu prêmios como o APCA e o Shell, realizando apresentações em diversas cidades. A internacionalização da montagem foi um passo muito desejado e planejado pela equipe.

“Desde que apresentamos a peça em Montreal, no Canadá, em 2018, percebemos que ela tinha o potencial de comunicar ao público estrangeiro de uma maneira diferente. Fomos para o Festival de Avignon, na França, com investimento meu, no ano passado. Para a nossa felicidade, saímos de lá com convites não só para Paris, mas também para uma turnê de quatro meses que vai acontecer a partir de janeiro do ano que vem, passando por vários teatros na França, na Suíça e na Bélgica, além de festival de Portugal e Marrocos”, conta Babaioff, que além de atuar na peça, traduziu o texto original para o português e assina como produtor.



Babaioff fez questão de, mesmo no exterior, manter a montagem com o título em português. Para ele, o sucesso vivenciado em Paris diz muito sobre a importância do teatro brasileiro para a história da arte mundial. “O que chamou a atenção dos franceses foi a encenação, a forma como nós brasileiros colocamos o texto no nosso corpo. Falaram muito da visceralidade e da intensidade da peça, mas principalmente do trabalho de ator”, relata.

Na trama, o publicitário Tom (Armando Babaioff) vai à fazenda onde o companheiro cresceu, para acompanhar o funeral dele. Sua sogra (Soraya Ravenle), no entanto, desconhecia a orientação sexual do filho. O protagonista acaba sendo obrigado pelo agressivo irmão (Gustavo Rodrigues) do seu falecido parceiro a se envolver na rede de mentiras que envolve essa família.

O texto foi descoberto por Babaioff através de um amigo, que o apresentou à versão cinematográfica da peça, dirigida pelo cineasta franco-canadense Xavier Dolan em 2013. “Esse foi um texto que me pegou logo de cara. Quando eu terminei de ler, estava arrebatado e já comecei a produzir a peça na minha cabeça. Vivemos no país que mais mata pessoas da comunidade LGBTQIA+ no mundo e, apesar de não ser uma obra que fala unicamente sobre homofobia, a maneira como se discute isso traz toda uma reflexão que me interessa muito no teatro”, explicou.

Essa será a primeira vez que Babaioff apresenta um espetáculo seu no Recife, fato comemorado pelo ator. “É uma felicidade enorme, porque a vida inteira eu esperei por esse momento”, celebra. O artista nasceu na Capital pernambucana, onde viveu parte da infância, e mantém uma relação afetiva com a cidade.

“Nasci no Recife por um desejo dos meus pais, que são do Rio de Janeiro e moraram aqui na década de 1970. Segundo a minha mãe, foi o lugar onde ela mais foi feliz na vida e, por isso, precisava passar essa felicidade para os filhos. Então, não tem ninguém na face da terra que tire de mim o meu lugar de nascimento. Mudamos para Fortaleza e, depois, para o Rio, mas todas as vezes que tínhamos a oportunidade viajávamos para o Recife juntos. Cresci mantendo essa conexão e, de fato, tenho uma base de pensamento cultural muito importado daí”, declarou.

Espetáculo “Tom na Fazenda”

Neste sábado (15), às 20h, e no domingo (16), às 19h

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos: R$ 100 e R$ 50 (meia-entrada), à venda no Sympla

