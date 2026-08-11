Armando Fuentes apresenta show internacional nesta sexta-feira no Recife
Cantor reúne salsa, pop latino, merengue, bachata, samba e bossa nova em apresentação na Adega do Clube Português
O cantor Armando Fuentes apresenta, pela primeira vez no Recife, nesta sexta-feira (14), o show "Dança e Canta", uma celebração à música internacional que reúne ritmos de diferentes décadas e países.
A apresentação começa às 20h30, na Adega do Clube Português do Recife, nas Graças, e promete uma noite de música, dança e interação com o público.
No repertório, o artista percorre sucessos dos anos 1960 aos anos 2000, incluindo canções reconhecidas pelo Grammy e pela Billboard. Salsa, pop latino, merengue, latin jazz, cumbia, samba e bachata se misturam a baladas, bolero e bossa nova, em uma proposta que reúne músicas em espanhol, inglês e português.
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Para a apresentação, Fuentes será acompanhado por músicos pernambucanos: Caio Covosk, no teclado; Márcio Scooby, no contrabaixo; Well Medeiros, na guitarra; Pedro Torres, na bateria; e André Botelho, na percussão.
Segundo o artista, um dos diferenciais do show será o espaço da Adega, que permite ao público dançar durante a apresentação.
A proposta é proporcionar uma experiência que vá além da música, com participação e interação entre artista e espectadores.
"Espero a todos para se divertir numa noite sem igual e inesquecível, quando cantarei com muita entrega e amor para todas e todos", afirma Fuentes.
Além da programação musical, o público poderá aproveitar a gastronomia do espaço, com vinhos, drinks e outras bebidas.
A combinação entre música, dança e gastronomia foi pensada para proporcionar uma experiência completa aos participantes.
Serviço:
Show "Dança e Canta", de Armando Fuentes
- Local: Adega do Clube Português do Recife
- Data: Sexta-feira, 14 de agosto
- Horário: 20h30
- Endereço: Avenida Rosa e Silva, 172 - Graças, Recife
- Telefone para reservas: (81) 98256-6716