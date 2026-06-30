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venezuela

Armando Fuentes se apresenta no Entre Vinhos com o show "Viagem Pelas Américas"

Artista apresentará repertório com latin jazz, bolero, tango e outros ritmos latino-americanos

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Armando Fuentes é venezuelano e se apresenta no Entre Vinhos nesta quarta (01/06)Armando Fuentes é venezuelano e se apresenta no Entre Vinhos nesta quarta (01/06) - Foto: Jhonny Silva/Cortesia

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Com um repertório composto por latin jazz, pop, bolero, tango e salsa, o artista venezuelano Armando Fuentes se apresenta no Recifem nesta quarta (01/06), no wine bar Entre Vinhos, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da cidade, a partir das 20h30.

No show batizado de "Viagem Pelas Américas", Fuentes trará canções conhecidas mundialmente de artistas como Luis Miguel, Santana e Célia Cruz.

No set list do cantor: "Oye Como Va", "Bamboleio", "Billie Jean", "La Barca", "Carnaval" e "Corazón Espinado". 

"(...) O público desta cidade é fantástico e gosta de boa música internacional. Entregarei o melhor de meu trabalho artístico para o desfrute de todas e todos", comenta Fuentes.

SERVIÇO
Armando Fuentes no show "Viagem Pelas Américas"
Quando: 1º de julho, a partir das 20h30 
Onde: Entre Vinhos Wine Bar - Rua Francisco da Cunha, 153, Boa Viagem, Recife 
Reservas pelo WhatsApp (81) 99444-4945

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