Armando Fuentes se apresenta no Entre Vinhos com o show "Viagem Pelas Américas"
Artista apresentará repertório com latin jazz, bolero, tango e outros ritmos latino-americanos
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Com um repertório composto por latin jazz, pop, bolero, tango e salsa, o artista venezuelano Armando Fuentes se apresenta no Recifem nesta quarta (01/06), no wine bar Entre Vinhos, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da cidade, a partir das 20h30.
No show batizado de "Viagem Pelas Américas", Fuentes trará canções conhecidas mundialmente de artistas como Luis Miguel, Santana e Célia Cruz.
No set list do cantor: "Oye Como Va", "Bamboleio", "Billie Jean", "La Barca", "Carnaval" e "Corazón Espinado".
"(...) O público desta cidade é fantástico e gosta de boa música internacional. Entregarei o melhor de meu trabalho artístico para o desfrute de todas e todos", comenta Fuentes.
SERVIÇO
Armando Fuentes no show "Viagem Pelas Américas"
Quando: 1º de julho, a partir das 20h30
Onde: Entre Vinhos Wine Bar - Rua Francisco da Cunha, 153, Boa Viagem, Recife
Reservas pelo WhatsApp (81) 99444-4945