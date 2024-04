A- A+

CINEMA Armeira do filme Rust é condenada a 18 meses de prisão As filmagens se transformaram em uma tragédia, quando uma bala real matou a diretora de fotografia

A armeira do filme “Rust”, produzido e estrelado por Alec Baldwin e em cujas filmagens a diretora de fotografia foi morta por um disparo acidental de uma arma usada no set, foi condenada nesta segunda-feira a 18 meses de prisão pela justiça norte-americana.



Hannah Gutierrez-Reed havia carregado o revólver com o qual Baldwin ensaiava em outubro de 2021, quando as filmagens se transformaram em uma tragédia em um rancho no estado americano do Novo México: uma bala real matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza.

