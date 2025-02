Armie Hammer nega acusações de canibalismo e assédio: ''Fui um babaca, isso não é ilegal''

A- A+

Armie Hammer voltou a negar as acusações de assédio sexual, estupro e canibalismo que atingiram sua carreira nos últimos anos. Conhecido pelos trabalhos em filmes como "Me Chame Pelo Seu Nome" e "A Rede Social", o ator vem buscando retomar sua carreira após três anos de ostracismo.

Em entrevista ao podcast do jornalista Louis Theroux, Hammer falou sobre as acusações. Ao ser perguntado diretamente sobre praticar canibalismo, o americano afirmou: "Você sabe o que precisa fazer para realmente ser um canibal? Você tem que realmente comer carne humana. Então, não."

O ator foi acusado de estupro e abuso psicológico por uma mulher, conhecida apenas como Effie, em 2021. À época, ela compartilhou prints de mensagens de texto em que Hammer declarava ser um canibal. A violência sexual teria acontecido anos antes, em 2017.



Posteriormente, outros dois casos de coerção sexual e abuso emocional ressurgiram na imprensa, incluindo acusações de uma ex-namorada, Paige Lorenze. As autoridades policiais e judiciárias de Los Angeles optaram por não processar o ator em nenhum dos casos.

Conversando com Theroux, Hammer afirmou que estava bêbado ou drogado quando escreveu as mensagens citando o canibalismo, e que os prints representam apenas "um lado da história". O ator também negou ter "comido um coração de animal cru inteiro". "Você dá uma mordida no coração, com todos seus amigos ao lado, eles ficam provocando você... É quase como um ritual masculino de passagem quando você caça pela primeira vez", explicou.

Hammer também negou qualquer comportamento criminoso: "Deixei muita gente naquele rastro com muita raiva de mim pelo meu comportamento… Comportamento idiota. Não há como evitar isso... Isso me torna um idiota? Absolutamente. Tipo, eu não tenho nenhum problema em admitir isso. Eu era um babaca, isso não é ilegal."

