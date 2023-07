A- A+

Dia dos Pais Arnaldo Antunes e Nando Reis anunciam show no Recife para agosto, pelo Dia dos Pais Os ex-titãs se apresentam no Teatro Guararapes no dia 13 de agosto

Os ex-titãs Arnaldo Antunes e Nando Reis anunciaram, nesta segunda (17), em suas redes sociais, que vêm ao Recife, no mês de agosto, para se apresentar uma noite especial em comemoração ao Dia dos Pais. Os shows serão no dia 13 de agosto, às 20h30, no Teatro Guararapes (Olinda).



Arnaldo apresentará o espetáculo "Lágrimas no mar", nome do disco lançado com o pianista pernambucano Vitor Araújo. Já Nando une violões com seu filho Sebastião Reis, em que toca vários dos seus diversos hits. Ao final, os veteranos se encontram para cantarem juntos músicas marcantes de suas carreiras, como "Mantra", parceria de ambos.



Os ingressos já estão à venda no sympla, com ingressos a partir de R$ 80.

