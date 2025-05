A- A+

SHOW Arnaldo Antunes apresenta show "Novo Mundo" em Pernambuco, em julho; ingressos estão à venda O multiartista se apresentará no dia 25 de julho, no Teatro Guararapes; no dia seguinte, Arnaldo e banda seguem para show no Festival de Inverno de Garanhuns

O cantor, compositor, poeta e artista visual Arnaldo Antunes chega em Pernambuco, em julho, com o show inédito do seu novo álbum, “Novo Mundo”, lançado em março nas plataformas digitais, pelo selo RISCO.

No dia 25 de julho, Arnaldo apresenta o show no Teatro Guararapes, em Olinda. Os ingressos já estão à venda no site Ceckon Tickets.

No dia seguinte, 26 de julho (sábado), o artista tem apresentação marcada no Festival de Inverno de Garanhuns, no palco Mestre Dominguinhos, principal polo do FIG. O acesso é gratuito.



“Novo Mundo”

Em seu novo álbum, Arnaldo Antunes retoma uma sonoridade mais pesada e dançante após três anos se apresentando ao lado do pianista Vitor Araújo, com o espetáculo “Lágrimas no Mar”.

“Novo Mundo” conta com as participações de David Byrne, Marisa Monte, Ana Frango Elétrico e Vandal.



Em palco, Arnaldo Antunes conta com uma banda de responsa: Curumin (bateria), Kiko Dinucci (violão e guitarra), Chico Salém (violão e guitarra,) Betão Aguiar (baixo) e Vitor Araújo (teclados e synths).



O show também conta com a direção artística e visual de Batman Zavarese, com quem Arnaldo já havia trabalhado na turnê dos Tribalistas.



SERVIÇO

Arnaldo Antunes - show "Novo Mundo"

Quando: 25 de julho (sexta), às 21h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, - Salgadinho – Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 60, à venda no Ceckon Tickets



Quando: 26 de julho (sábado)

Onde: Festival de Inverno de Garanhuns, Palco Mestre Dominguinhos - Garanhuns-PE

Acesso gratuito

