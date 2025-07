A- A+

SHOW Arnaldo Antunes traz "Novo Mundo" ao Teatro Guararapes, nesta sexta (25) Cantor e compositor também apresentará show do novo álbum neste sábado (26), no 33º Festival de Inverno de Garanhuns

Ao lançar seu olhar arguto e desvelar cenários distópicos em curso na humanidade, através de versos ácidos e sagazes, Arnaldo Antunes deu à luz uma obra de forte impacto, o álbum “Novo Mundo”, lançado em março deste ano.

A partir de abril, o álbum tornou-se show e ganhou a estrada. E eis que “Novo Mundo” chega a Pernambuco.

Arnaldo Antunes e banda apresentam o novo show nesta sexta (25), a partir das 21h, no Teatro Guararapes, em Olinda, com abertura da prata da casa Joyce Alane, com “Canta o Brasil”, show de voz e violão.

Amanhã, ele segue para Garanhuns, com apresentação marcada no último dia do 33º FIG.

Novo show

Com produção de Pupillo, o álbum “Novo Mundo” trouxe Arnaldo de volta à sonoridade com banda, após três anos excursionando com Vitor Araújo, apenas voz e piano, com o projeto super intimista “Lágrimas no Mar”.

No show, ele sobe ao palco com Curumin (bateria), Kiko Dinucci (violão e guitarra), Chico Salém (violão e guitarra), Betão Aguiar (baixo), Vitor Araújo (teclados e synths).

“Estou muito entusiasmado por voltar a cantar com banda, com um som mais dançante e pesado”, conta Arnaldo à Folha de Pernambuco.

Arnaldo e banda estrearam “Novo Mundo” em 11 de abril, durante o Queremos! Festival, no Circo Voador, Rio de Janeiro (RJ). De lá para cá, já passaram por São Paulo (SP), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG) e Presidente Prudente (SP).

“Sinto que o show vai amadurecendo, sendo lapidado a cada apresentação, e nos deixando cada vez mais soltos e à vontade no palco”, considera.

Concepção

Para transpor “Novo Mundo” para o palco, Arnaldo Antunes contou com a direção artística e direção de arte do artista visual e designer multimídia Batman Zavareze.

Arnaldo já havia trabalhado com Batman em duas ocasiões: fez duas participações no Festival Multiplicidade, iniciativa de Zavareze; e durante a turnê dos Tribalistas.

O resultado é um espetáculo visual que impressiona, com um trabalho refinado de efeitos de luzes e figurinos.

“Resolvemos experimentar criar uma atmosfera e um cenário usando apenas diferentes efeitos de iluminação. Aí ele trouxe essas ideias incríveis de usar o laser com fumaça, o que dá sensação de volumes meio etéreos; contra-luzes que acabam se tornando elementos do cenário; caligrafias minhas com trechos das letras projetados no chão do palco; entre outros efeitos”, explica Arnaldo.

A base do setlist são as canções de “Novo Mundo”, mas, também estão no repertório canções de trabalhos anteriores de Arnaldo, já conhecidos do público, como “Socorro”, “A Casa É Sua”, “O Pulso”, “Fora de Si”, “Já Sei Namorar”, “Comida”, “Debaixo D’água”.

“Novo Mundo” no FIG

Após o show no Recife, a próxima parada de “Novo Mundo” é logo ali, no Agreste pernambucano. Arnaldo Antunes será uma das atrações deste sábado (26), derradeira noite do 33º Festival de Inverno de Garanhuns, no Palco Mestre Dominguinhos, principal polo do evento.

“Estou contente em reencontrar o público pernambucano que sempre é tão caloroso e amoroso”, diz Arnaldo.

“Os dois shows têm situações diferentes mesmo, um é no teatro Guararapes, mais concentrado, com as pessoas sentadas. O outro ao ar livre, de graça, no Festival de Garanhuns, com o público em pé. As duas situações terão a mesma estrutura de produção, mas claro que são vibrações diferentes. Estou igualmente empolgado para as duas ocasiões”.

SERVIÇO

Arnaldo Antunes – “Novo Mundo”

Abertura: Joyce Alane – “Canta o Brasil” (voz e violão)

Quando: Sexta (25), às 21h

Onde: Teatro Guararapes/Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 80, no Ceckon Tickets

Informações: @zeroneutrorecife

Veja também