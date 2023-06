A- A+

Conhecido como uma lenda do fisiculturismo e 80% vegano há seis anos, Arnold Schwarzenegger, de 75 anos, revelou quais são suas fontes de proteína preferidas. O ex-governador da Califórnia mantém uma dieta majoritariamente à base de plantas, um regime que o ajudou a reduzir os níveis de colesterol.

Em um episódio do podcast “Arnold’s Pump Club” publicado em abril, ele disse que come ovos, salmão e frango, mas tem muito “hambúrguer vegetariano com lentilhas e feijão”. Com 110 quilos, Arnold mantém 220 gramas de proteína por dia, sendo a maior parte vegetal. As opções de alimentos com carne representam apenas 20% do que ele consome.

— Costumo comer aveia com iogurte ou granola pela manhã. No almoço, sempre como uma salada, às vezes com um hambúrguer vegetal ou talvez salmão ou frango. Outras vezes, é com ovos mexidos ou omelete. No jantar, sempre tomo sopa. Gosto de comer coisas mais leves na última refeição — disse.

A empresa de mercado global Ispos estima que existam atualmente 9,7 milhões de veganos apenas nos Estados Unidos. No Brasil, uma pesquisa realizada em 2018 pelo antigo Instituto Ibope mostrou que 14% da população do país declarou não comer animais, um crescimento de 75% em relação ao número de seis anos antes.

A maior diferença entre as fontes de proteína de origem animal e vegetal é a presença de proteínas “completas”, que contêm todos os nove aminoácidos essenciais. Elas incluem leite, carne de porco, carne bovina, ovos, aves e peixes. Embora a maioria dessas fontes sejam de origem animal, alimentos à base de soja, como o tofu, são alternativas.



Ao Globo, a nutricionista Daniele de Mello ressaltou que quem opta por uma alimentação vegana, no entanto, deve se atentar para os micronutrientes, caso da vitamina B12, ofertada ao organismo por meio de alimentos de origem animal. De acordo com ela, é comum que este público tenha deficiência desta vitamina.

— Os sintomas são cansaço, fadiga, má qualidade de sono, humor alterado, problema com a memória e até risco para depressão — destacou. — Mas a suplementação pode ser feita por meio de cápsulas. Há estudos que relacionam a dieta vegana à melhora de marcadores inflamatórios, por exemplo.

A quantidade diária de proteína recomendada para adultos é de 0,8 gramas por quilo de peso corporal. Para uma pessoa de 63 quilos, por exemplo, é o equivalente a 50 gramas de proteína por dia. Ao Daily Mail, a nutricionista Anna Tebbs disse que muitas pessoas que comem carne consomem mais do que a quantidade recomendada.

Para Daniele, porém, a realidade no Brasil é diferente. As pessoas consomem menos proteína do que deveriam e acabam tendo uma alimentação mais rica em carboidrato e gordura do que em proteína, uma vez que, com a rotina corrida, “passam muito tempo sem comer”.

