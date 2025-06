Arnold Schwarzenegger e Whoopi Goldberg discordam sobre política de imigrantes nos EUA em debate

A- A+

O ex-governador da Califórnia e astro de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, entrou no debate sobre imigração nos Estados Unidos. Durante uma participação no programa "The View" para divulgar a segunda temporada da série "Fubar", da Netflix, ele defendeu que imigrantes devem "se comportar como convidados" ao entrar no país.

A afirmação, feita em meio a protestos em Los Angeles contra operações do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega), provocou reações imediatas das apresentadoras do programa, incluindo a também atriz Whoopi Goldberg. Whoopi argumentou que "90 por cento" dos imigrantes chega ao país estaria tentando "fazer a coisa certa".

Ela também lembrou que muitos dos alvos das recentes operações são pessoas com situação regularizada. "Estão levando gente que tem visto, gente que tem tudo certo. Isso é o que nos preocupa", afirmou a artista.

Schwarzenegger concordou com a necessidade de respeitar a legalidade no processo migratório e comparou o ato de imigrar a visitar a casa de alguém. "Quando você é um convidado, deve agir com respeito", disse, ressaltando que o problema não seriam os imigrantes em si, mas aqueles que agem fora das regras estabelecidas pelo sistema.

Em uma entrevista anterior ao "Jimmy Kimmel Live", Schwarzenegger já havia criticado a forma como a mídia retrata as manifestações, sugerindo que há uma supervalorização do caos. Segundo ele, apenas uma fração mínima da cidade enfrenta distúrbios.

"Falam como se toda Los Angeles estivesse em guerra. Isso está longe da realidade", alegou.

