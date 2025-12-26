A- A+

FAMOSOS Arnold Schwarzenegger passa o Natal com a ex-mulher 14 anos após escândalo de traição Momento foi compartilhado pela filha mais velha do casal, Katherine Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger, de 78 anos, passou o Natal ao lado da família, incluindo sua ex-mulher, a jornalista Maria Shriver, de 70. O relacionamento deles foi marcado por um escândalo de traição em 2011, quando o ator de Hollywood admitiu ter vivido um caso extraconjugal com uma funcionária que trabalhava na casa da família.

Um registro de Schwarzenegger ao lado de Maria foi publicada pela filha mais velha do casal, Katherine Schwarzenegger, no Instagram, na véspera de Natal. "Dezembro aconchegante", escreveu a escritora de 36 anos.

O ator e a jornalista foram casados por 25 anos e tiveram mais três filhos, Christina, de 34, Patrick, de 32, e Christopher, de 28.

Schwarzenegger também é pai de Joseph Baena, fruto do caso extraconjugal - Baena nasceu em 1997, poucos dias depois de Shriver dar à luz Christopher.

A traição só foi revelada em 2011, após o fim de seu mandato como governador do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

O ator manteve o filho em segredo por anos, e somente após a revelação do caso assumiu a paternidade ao público. Maria e Schwarzenegger se separaram, mas o divórcio só foi finalizado em 2021.

No livro Eu Sou Maria, lançado em março de 2025 nos Estados Unidos, Maria chamou o processo de divórcio de "brutal".

Ainda assim, eles sinalizam para uma relação harmoniosa, aparecendo em imagens ao lado da família em datas comemorativas.



