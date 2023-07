A- A+

Música Arquétipo Rafa lança single com audiovisual de "Me Leve", segunda faixa do álbum de estreia; assista A faixa, que conta com a participação de Vitor Araújo e arranjos de Mateus Alves, chega no próximo dia 20 de julho nas plataformas de música, acompanhada por um filme

Apresentando mais uma faceta do seu álbum de estreia, o cantor, compositor e multi-instrumentista, Arquétipo Rafa lança o single “Me Leve”, trazendo uma temática mais densa, embora tratada com suavidade. A faixa, que cheganesta quinta-feira (20) nas plataformas de música, vem acompanhada por um filme dirigido por Patrícia Araújo.

Se contrapondo esteticamente ao primeiro single recém-lançado "Feito Ladeira" em parceria com Alessandra Leão, Arquétipo Rafa agora nos apresenta com "Me Leve", seu lado mais sensível no novo disco. O luto, que geralmente pode ser tratado como um tabu, é representado nessa faixa, acompanhado por sentimentos de carinho e esperança.

"Me leve tenta falar sobre uma sensação que está entre nós o tempo todo. Muitas vezes, tememos expor nossa vulnerabilidade e não conversamos sobre a perda de alguém que não vai mais voltar. O luto está presente no nosso cotidiano todos os dias, principalmente depois de um período histórico em que tantas pessoas se foram", contou Rafa.

Assista:







Sobre a faixa

Com produção musical de Arthur Dossa, a canção conta com a participação especial do pianista Vítor Araújo, além dos arranjos de Mateus Alves (Bacurau), executados por Paula Bujes e Pedro Huff e coro de Bruna Alimonda.

"A música oscila entre a tristeza e a alegria, e o arranjo acompanha as nuances da letra de uma forma muito sensível. Trouxemos uma imagem do Brasil da década de 60/70, que ajudou a dar essa sensação de nostalgia que a letra tem. Uma letra que fala de memórias e lembranças, somadas a uma sonoridade característica de um outro período. Tudo isso torna a faixa muito sensorial…e sempre que ouço, me emociono", completou.

Ficha técnica da música “Me Leve”

Composição: Arquétipo Rafa

Voz: Arquétipo Rafa

Back Vocals: Bruna Alimonda, Arthur Dossa e Arquétipo Rafa Bateria, órgão, violão: Arquétipo Rafa

Guitarra: Arthur Dossa

Contrabaixo: Arthur Dossa

Arranjos e Regência: Mateus Alves

Violinos: Paula Bujes

Violoncelo: Pedro Huff

Piano: Vitor Araújo

Direção Vocal: Bruna Alimonda

Produção Musical: Arthur Dossa

Edições e Programações: Arthur Dossa

Mixagem: Gustavo Lenza

Masterização: Felipe Tichauer

Gravados nos Estúdios: Trampolim, Móbile, Carranca e 185 Apodi. Técnicos de Gravação: Habacuque Lima, Breno Rocha, Vinicius Aquino e Arthur Dossa

Manager: Rebeca Gouveia

Produção Executiva: Rebeca Gouveia

Assessoria de Imprensa: Assessoria Bianco

Fotos de Divulgação: José de Holanda

Selo: Relva Music

Ficha técnica do filme:

Direção e Montagem: Patrícia Araújo

Direção de fotografia: Leandro Gomes

Direção de arte: Juno B

Colorista: Lucas Silva Campos

Assistência de direção: Gracy Laport

Assistência de fotografia e Maquiagem: Raoni Freitas

Estandarte e Bordados: Laura Berbert

Elenco: Rafa Carneiro, Maurício Alves, Karen Marçal e Marcela Costa Produção: Aterro

