A- A+

Música Arquétipo Rafa lança single "Feito Ladeira" com participação de Alessandra Leão Faixa estará presente no novo álbum do artista que com elementos da cultura pernambucana e da música contemporânea mundial

Reverenciando seu berço através de um resgate estético da cultura pernambucana, o cantor e compositor Arquétipo Rafa, lança "Feito Ladeira", single que abre caminhos para o seu novo álbum e marca sua nova fase artística. A canção, que traz Alessandra Leão como participação especial, já disponível nas plataformas digitais.

Uma paixão repentina daquelas de tirar o fôlego dá o mote para "Feito Ladeira", que conta com muito bom humor sobre um encontro inesperado e cheio de desejos urgentes nas ladeiras de Olinda como nos versos: "Ela vai me bebendo ar feito ladeira (…) vamo logo se falar, quero pisa de conversa".

"Feito Ladeira" traz elementos rítmicos típicos da cultura popular pernambucana, como o maracatu nação e o xote, mesclados a sintetizadores e violões, criando uma conexão entre o nordeste e o mundo. A faixa, que conta com a produção musical de Arthur Dossa, traz uma cadência dançante, em clima de festa, servindo de trilha para um romance inusitado.

"Essa canção remete à minha infância e adolescência em Olinda, cidade que me proporcionou os primeiros encontros na música e me deu a oportunidade de conviver com a diversidade cultural pernambucana em sua essência. "Feito Ladeira" foi feita para suspirar, dançar e paquerar", explicou Arquétipo Rafa.

A faixa escolhida por Rafa para abrir seu primeiro disco, tem a participação de Alessandra Leão, sua conterrânea e uma das suas inspirações musicais. A cantora, traz em "Feito Ladeira" uma dinâmica que passeia entre sua potência e suavidade vocal, imprimindo uma essência singular e elegante. "Feito ladeira é daquelas surpresas boas. Daquelas músicas que fazem o corpo dançar pela cidade, com sorriso bem abertinho. Essas coisas que a gente tanto sempre quer e precisa para os dias.", completou Alessandra.

"Feito Ladeira" foi a canção escolhida para abrir esse trabalho por sintetizar a estética da narrativa do álbum. "Alessandra sempre foi uma inspiração para o meu trabalho e essa música em específico é muito ambientada neste universo que ela traz da cultura popular mesclando com os timbres eletrônicos. A voz dela dialoga muito bem com essas cores da música", finalizou Rafa.

Sobre Arquétipo Rafa

Arquétipo Rafa é um músico, produtor e compositor pernambucano, que ao longo de sua carreira trabalhou com diversos artistas como Marcelo Jeneci, China, Lúcio Maia (Nação Zumbi), Di Melo, Bia Ferreira, Rodrigo Campos, Ayrton Montarroyos e outros. Em 2018 estreou seu projeto solo com o EP Ode ao Óbvio, além dos singles Visceral (2019), Sursfista de Boi (2020) e Muro (2021). Agora, Rafa se prepara para lançar seu primeiro álbum de estreia, que será lançado em 2023, marcando sua nova fase artística.

Ficha Técnica

“Feito Ladeira”

Composição: Arquétipo Rafa

Vozes: Arquétipo Rafa e Alessandra Leão

Back Vocals: Bruna Alimonda

Bateria, sintetizadores, violão: Arquétipo Rafa

Contrabaixo: Arthur Dossa

Percussões: Arquétipo Rafa e Xavier

Direção Vocal: Bruna Alimonda

Produção Musical: Arthur Dossa

Edições e Programações: Arthur Dossa

Mixagem: Gustavo Lenza

Masterização: Felipe Tichauer

Gravados nos Estúdios: Trampolim, Móbile, Carranca e Navegantes.

Técnicos de Gravação: Habacuque Lima, Breno Rocha, Vinicius Aquino, Zé Nigro e Arthur Dossa

Manager: Rebeca Gouveia

Produção Executiva: Rebeca Gouveia

Assessoria de Imprensa: Assessoria Bianco

Fotos de Divulgação: José de Holanda

Figurino, Bordados e Estandarte: Laura Berbert

Selo: Relva Music

Veja também

SÃO JOÃO 2023 Feira "Seu São João" reúne artesanato, gastronomia e moda com temática junina; saiba quando começa