Arquivada denúncia contra Depardieu por agressão sexual na França

No final de dezembro, a Justiça francesa arquivou uma denúncia apresentada pela atriz Hélène Darras contra o ator Gérard Depardieu por agressão sexual durante uma filmagem em 2007, devido à prescrição dos fatos, informou o Ministério Público de Paris nesta segunda-feira (22).

Darras apresentou a denúncia em 10 de setembro, e o MP especificou à época que iria estudá-la para ver que curso de ação deveria tomar, embora os fatos estivessem prescritos.

A atriz contou ao programa investigativo "Complément d'enquête" da rede France 2 que Depardieu apalpou-a quando ela tinha 26 anos e atuava como figurante no filme "Nos embalos da Disco", de Fabien Onteniente.

"Colocou sua mão na minha cintura, nas minhas nádegas" e "me disse claramente: quer vir ao meu camarim?", relatou a atriz, afirmando que "nada mudou", apesar de ela ter-lhe dito "não". Ele continuou a apalpá-la.

Antes dessa denúncia, a Justiça acusou o gigante do cinema francês em dezembro de 2020 por agredir sexualmente a atriz Charlotte Arnould, que denunciou dois estupros em agosto de 2018 na casa do ator em Paris.

Em dezembro passado, a jornalista e escritora espanhola Ruth Baza anunciou que apresentou uma denúncia contra o ator de 75 anos por estupro, acontecimentos que teriam ocorrido em Paris em 1995.

Além das denúncias, a reportagem do programa "Complément d'enquête" gerou polêmica com os comentários obscenos de Depardieu sobre uma menina de 10 anos na Coreia do Norte que andava a cavalo.

O caso Depardieu dividiu o mundo cultural francês.

Após a transmissão do programa, por exemplo, o presidente francês, Emmanuel Macron, denunciou que o ator estava sendo objeto de uma "caçada humana" e ofereceu seu apoio a um "ator imenso" que fez a França se sentir "orgulhosa".

