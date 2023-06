A- A+

Cultura Arraiais, forrós e eventos para todos os gostos: confira o roteiro do final de semana Além da programação junina, filmes e exposições também são opções no Recife e região Metropolitana

No mês de junho, a preferência pelo forrozinho é de lei. Por isso, não faltam atrações voltadas para o ritmo mais nordestino de todos, que promete embalar quem gosta de dançar com passos bem marcados ou quem prefere se manter no famoso "dois pra lá e dois pra cá". O salão é para todos, né verdade?



Mas nem só de tradição regional vive uma Capital como Recife e sua Região Metropolitana. A programação de filmes e exposições para todas as idades segue a todo vapor, atraindo um público democrático às salas de cinema e palcos pernambucanos. Resta aproveitar!



CINEMA:

“The Flash”

Sinopse: Os mundos colidem quando Flash (Ezra Miller) viaja no tempo para mudar os eventos do passado. No entanto, quando sua tentativa de salvar sua família altera o futuro, ele fica preso em uma realidade na qual o General Zod voltou (Michael Shannon), ameaçando a aniquilação.

SHOWS E EVENTOS



Festa dos Santos Juninos

Com show de lançamento do projeto São Jubão, de Juba

Quando: Sábado (17), às 17h

Onde: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Morais, 313 - Carmo, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Calcinha Preta anima o São João de Santa Cruz do Capibaribe no Lounge Aposta Ganha

Lounge Aposta Ganha

Onde: São João de Santa Cruz do Capibaribe

Quando: Sábado (17) e domingo (18)

Sábado: Orquestra Sanfônica dos 8 baixos, Decentes do Forró, Elba do Forró, Iguinho e Lulinha

Domingo: Laís Vaqueira, Wallas Arrais, Calcinha Preta, Wesley Safadão

Ingressos: a partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital



Jardim Gastrô

Forró das Antigas com Any Melo (sábado, 17), às 19h

Forró Escaletado (domingo, 18) às 18h

Onde: área externa do Shopping Recife

Entrada gratuita

Instagram: @shoppingrecife

Sábado dos Ritmos

Com Orquestra das Pás

Onde: Clube das Pás (Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande)

Quando: Sábado (17), às 20h

Ingressos: R$ 20 (meia-entrada para todos até 1h)

Informações: (81) 3223-2390

Casa Estação da Luz receberá Arraial infantil

"Arraial do Domingo Azulzinho"

Especial de São João com trio de forró com Fadas Magrinhas + brincadeiras do Atelie na Caixa

Quando: Domingo (18), a partir das 15h

Onde: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Morais, 313, Carmo - Olinda)

Ingressos por R$ 40 (meia entrada para crianças e grátis para até 3 anos)

Instagram: @casaestacaodaluz

Forró do Amor

Show de Baixinho dos 8 baixos

Quando: Domingo (18), às 13h

Onde: O Canto da Cabocla - Café & Restaurante Literário (Dentro do Espaço Conviva - Estrada de Aldeia, Km 9)

Ingresso: R$ 20 (individual), a partir de R$ 50 (mesa)

Informações (81) 99638-2471

Esquenta pro São João

Quando: Baila Rabeca e Paula Bujes (sábado, 17), às 20h

Coco Abre Caminhos (domingo, 18), às 19h

Onde: Liamba (Rua Fernando Lopes, 78, Graças)

Entrada gratuita

Instagram: @pegaliamba

Bonsucesso 59

Show de Anderson Miguel + forró

Quando: Sábado (17), a partir das 15h

Onde: Pousada Bonsucesso 59 (Estrada do Bonsucesso, 59, Bonsucesso - Olinda)

Couvert: R$ 12

Informações: (81) 99382-1811 (WhatsApp)

Arraiá Quentura

Com DJ Camalove e Rádio Casbah, com DJ Iurá

Quando: Sábado (17) e domingo (18)

Onde: Casbah (Rua 27 de Janeiro, Carmo - Olinda)

Entrada gratuita

Instagram: @casbah_olinda

EXPOSIÇÃO



“A natureza pinta", de Heron Martins

Quando: ate 22 de julho

Onde: Arte Plural Galeria (Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife)

Visitação de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 14h às 18h

Entrada gratuita

Informações: (81) 3424-4431

Instagram: @arte_plural_galeria

“O Soluço da Luz”, de Silene Fiuza

Quando: até 19 de agosto

Onde: Galeria Janete Costa (dentro do Parque Dona Lindu)

Visitação de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; e aos sábados e domingos, das 10h às 16h

Entrada gratuita

Instagram: @galeriajanetecosta

"Na Cidade da Ressaca", de Jonathas de Andrade

Quando: até 18 de junho

Onde: Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Rua da Aurora, 265, Boa Vista)

Visitação quarta a sexta das 10h às 17h; e sábado e domingo, das 10h às 16h

Entrada gratuita

Instagram: @mamamrecife



Oficina Francisco Brennand

Programação especial na Oficina, neste final de semana.

Quando: Domingo (18), aniversário de Francisco Brennand, a entrada é gratuita.

Na sexta (16) e sábado (17), acontece o projeto Imersão, a curadora e pesquisadora Mariana Souza (inscrições gratuitas no link da bio do Instagram da Oficina)

Onde: Espaço Accademia da Oficina Francisco Brennand - Propriedade Santos Cosme e Damião - R. Diogo de Vasconcelos, S/N - Várzea

Instagram @oficinafranciscobrennand

