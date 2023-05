Arraial da Musa: Priscila Senna é atração principal em festa no Cabo; saiba mais

A- A+

Priscila Senna comanda no próximo dia 3 de junho o Arraial da Musa, em festa que retorna após a pandemia, na Arena Nove Julho, no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul pernambucano.



Além de Priscila, apresentam-se na festa as bandas Capital do Sol, Mel com Terra e Forrozão do Chacal.



Raphaela Santos, Rhayza Fontes e Luanny Vital também são atrações da noite, que terá "A Musa" como protagonista da noite em repertório que passeia pelas clássicas "Alvejante", "De Mãos Dadas" e "Uma Hora Passa", entre outras do repertório já conhecido do público.









Ingressos para o Arraial estão disponíveis no site Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 40. Os bilhetes também estão sendo comercializados nas lojas Tropical e Adidas.



Serviço

Arraial da Musa



Quando: Sábado, 3 de junho, 19h30

Onde: Arena Nove de Julho (Cabo de Santo Agostinho)



Ingressos no site Bilheteria Digital e lojas Adidas e Tropical, a partir de R$ 40

