Brega "Arraial da Musa" retorna no dia 3 de junho, no Cabo de Santo Agostinho Show com Priscila Senna e convidados estava suspenso por causa da pandemia de Covid-19

A festa “Arraial da Musa” retorna no dia 3 de junho no Cabo de Santo Agostinho, na Arena 9 de Julho, a partir das 19h.



À frente do evento está a cantora de brega Priscila Senna, uma das artistas mais conhecidas do gênero em Pernambuco. Havia dois anos que a festa não acontecia em decorrência da pandemia de Covid-19.



Repertório

No repertório da ‘Musa’, o público pode esperar hits como "Te Esqueci Valendo "Uma Hora Passa" e "De Mãos Dadas", “Alvejante”, e músicas que estão presentes no trabalho mais recente de Priscila, o EP "Primeiro Ato".



O “Arraial da Musa” ainda vai contar com apresentações de Raphaela Santos, Rhayza Fontes, Luanny Vital e os forrós das bandas Capital do Sol, Mel com Terra e Forrozão do Chacal.

Serviço

“Arraial da Musa”

Quando: 0 de Junho, às 19h

Onde: Arena 9 de Julho - Cabo de Santo Agostinho

Ingressos: de R$ 40 a R$ 80 no Centro do Cabo (Lojas Tropical e Farmácia Santa Rosa); Cohab (Farmácia Santa Rosa e Bar da Charque); Shopping Costa Dourada (Lojas Tropical); Pontes dos Carvalhos (Unicom Telecom); Gaibu (Farmácia Paixão); Ipojuca (Gogoia CDs); Escada (Farmanova no Atalaia); Prazeres (Lojas Tropical); Adidas (Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna)

Online: site Bilheteria Digital

Informações: (81) 98465-2881

