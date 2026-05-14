"Arraial do Bita" chega ao Shopping Tacaruna em junho, celebrando o São João
Evento reúne música, dança e tradições juninas
Entrando no clima de São João, o Shopping Tacaruna anunciou a volta do “Arraial do Bita”. O evento, que ocorre nos dias 6, 7, 13 e 14 de junho, ocupa o rooftop do centro de compras com música, dança e tradições juninas.
Os personagens do Mundo Bita, criação pernambucana que conquistou o Brasil há quase 15 anos, recebem o público no local. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Bilheteria Digital.
A programação começa sempre às 16h30, com a apresentação de um trio pé-de-serra. As crianças formam uma quadrilha junina, puxada pelo mestre de cerimônias Wanderley Aires, com presença também de casal de dançarinos matutos interagindo com o público.
Leia também
• Copa do Mundo: Madonna, Shakira e BTS protagonizam primeiro show do intervalo na final do torneio
• Prédio do último show dos Beatles vai virar museu de sete andares em Londres
• TV Brasil evoca carisma de Angela Ro Ro em show exclusivo neste sábado
Mais tarde, às 17h30, começa o show “Festa dos Bichos - Especial de São João”. Músicas do repertório do Mundo Bita ganham versões em forró, xote e baião, em uma apresentação conduzida pelos personagens.
Segundo a assessoria de imprensa do Tacaruna, o evento também dá acesso ao parque Taca Land. Os ingressos para o parque devem ser retirados no momento da entrada para o show e poderá ser utilizado no mesmo dia ou de segunda a quinta-feira, até 30 de junho.
Serviço:
"Arraial do Bita"
Quando: 6, 7, 13 e 14 de junho, a partir das 16h30 (com exceção do dia 13, que será a partir das 15h30)
Onde: Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Ingressos a partir de R$ 50, à venda no site Bilheteria Digital
Informações: (81) 3412-6000