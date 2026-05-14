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CRIANÇAS "Arraial do Bita" chega ao Shopping Tacaruna em junho, celebrando o São João Evento reúne música, dança e tradições juninas

Entrando no clima de São João, o Shopping Tacaruna anunciou a volta do “Arraial do Bita”. O evento, que ocorre nos dias 6, 7, 13 e 14 de junho, ocupa o rooftop do centro de compras com música, dança e tradições juninas.

Os personagens do Mundo Bita, criação pernambucana que conquistou o Brasil há quase 15 anos, recebem o público no local. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Bilheteria Digital.

A programação começa sempre às 16h30, com a apresentação de um trio pé-de-serra. As crianças formam uma quadrilha junina, puxada pelo mestre de cerimônias Wanderley Aires, com presença também de casal de dançarinos matutos interagindo com o público.

Mais tarde, às 17h30, começa o show “Festa dos Bichos - Especial de São João”. Músicas do repertório do Mundo Bita ganham versões em forró, xote e baião, em uma apresentação conduzida pelos personagens.

Segundo a assessoria de imprensa do Tacaruna, o evento também dá acesso ao parque Taca Land. Os ingressos para o parque devem ser retirados no momento da entrada para o show e poderá ser utilizado no mesmo dia ou de segunda a quinta-feira, até 30 de junho.

Serviço:

"Arraial do Bita"

Quando: 6, 7, 13 e 14 de junho, a partir das 16h30 (com exceção do dia 13, que será a partir das 15h30)

Onde: Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife

Ingressos a partir de R$ 50, à venda no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3412-6000



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