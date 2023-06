A- A+

Crianças "Arraial Mundo Bita" aporta no Shopping Tacaruna, neste final de semana; confira preços Atração conta com cenário junino, brincadeiras, comidas típicas e um show especial

Celebrando o São João com as crianças, o Shopping Tacaruna recebe o tradicional “Arraial Mundo Bita”. O evento ocorre neste sábado (10) e domingo (11), além dos dias 17 e 18 de junho, das 16h às 19h, com cenário junino, comidas típicas, brincadeiras e um show especial.

O público viverá a experiência na companhia dos personagens Bita, Lila, Dan, Tito e Flora, que comanda a apresentação ao som de grandes hits do Mundo Bita. Canções como “Fazendinha”, “Dinossauros” e “Fundo do Mar” ganham uma nova roupagem feita por um trio de forró pé de serra que abre o evento, enquanto o público participa de brincadeiras de quermesse.



Apresentado no palco, o “Show do Bita - Especial de São João” promete colocar adultos e crianças para dançar. Músicas como “A Vida do Viajante”, de Luiz Gonzaga, e “São João do Bita” entram no setlist.

Serviço:

Arraial Mundo Bita

10, 11, 17 e 18 de junho, das 16h às 19h

Shopping Tacaruna (Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro)

R$ 80,00 (inteira), R$ 40,00 (meia) e R$ 60,00 + 1kg de alimento (social); no site da Bilheteria Digital e na Loja Adida, do Shopping Tacaruna

