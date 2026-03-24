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CINEMA MinC formaliza Arranjos Regionais, com R$ 630 milhões para o audiovisual brasileiro, no Recife Cerimônia no Cinema São Luiz contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes

O icônico Cinema São Luiz foi palco do Encontro Nacional dos Arranjos Regionais, na tarde desta terça-feira (24), que contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes. Realizado pelo Ministério da Cultura (MinC) e pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), o evento formalizou os investimentos previstos pelo edital Arranjos Regionais do Audiovisual, lançado em 2025.

A proposta do edital é fortalecer o audiovisual em todo o território nacional. Em um momento de projeção mundial do cinema brasileiro, o setor receberá a injeção de R$ 519 milhões em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), além de R$ 111 milhões em contrapartidas dos entes estaduais e municipais, em uma cooperação entre Governo Federal, estados e municípios.

“Resgatamos a política dos Arranjos Regionais [implementada entre 2014 e 2018], pela importância que ela tem em relação a potencializar o setor audiovisual em toda a sua dimensão. Essa é uma experiência que foi muito importante para o surgimento de várias produtoras e diferentes locais do Brasil”, explicou a ministra, em entrevista aos veículos de imprensa presentes no evento.

O edital foi lançado em junho do ano passado, durante a abertura do festival Cine PE, no Teatro do Parque. Para a oficialização dos resultados, o Recife foi novamente escolhido. O evento contou também com participação da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, do senador Humberto Costa; da secretária do Audiovisual do MinC, Joelma Gonzaga; e da secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, entre outros convidados.

O cineasta pernambucano Gabriel Mascaro falou sobre o incentivo público ao audiovisual. “Eu só consigo fazer filmes por causa de uma política pública iniciada há uns 20 anos, em um esforço de descentralização da produção, para que outras regiões também pudessem filmar o Brasil. Estou emocionado porque, neste momento eu percebo que outras pessoas de vários estados e municípios também poderão realizar seus filmes”, comentou.

Democratização dos recursos

Durante a cerimônia, foram assinados os termos de complementação dos 41 territórios (municípios e estados) selecionados pelos Arranjos Regionais. Quase todas as unidades federativas participaram, com exceção de Rondônia, que não enviou projetos.

Esse movimento visa a democratização do acesso aos recursos públicos para o audiovisual, garantindo o alcance nacional dos investimentos do FSA e permitindo que estados e municípios desenvolvam suas próprias políticas e editais de fomento, de forma articulada com as diretrizes do Governo Federal.

Os valores provenientes do FSA devem ser investidos exclusivamente na produção de obras audiovisuais (longas-metragens, obras seriadas, telefilmes) ou na comercialização de longas-metragens cinematográficos. Como contrapartida, estados e municípios devem investir em ações de difusão, pesquisa, formação, memória e preservação audiovisual, atividades cineclubistas, desenvolvimento de projetos e núcleos criativos, produção de curtas, médias-metragens, jogos eletrônicos, animações e conteúdos voltados ao público infantil.

Pernambuco recebe R$ 20 milhões do FSA e, em contrapartida, investirá R$ 4 milhões. A cidade do Recife foi contemplada com R$ 10 milhões e aportará R$ 2 milhões. Durante sua fala, a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, relembrou a celebração no Cinema São Luiz pela indicação do filme “O Agente Secreto” no Oscar.

“A estatueta passou a ser só um detalhe. Nós vencemos. Mostramos que aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, fazemos cinema de qualidade e que pode ser reconhecido pela maior academia cinematográfica do mundo”, pontuou.

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