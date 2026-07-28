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FREVO Arrastão do Frevo leva cortejo pelas ruas do Recife Antigo e recebe troça Don Juan do Monte Programação gratuita do Paço do Frevo reúne orquestra, passistas e manifestações populares em desfile que celebra a cultura pernambucana neste domingo (2)

O Bairro do Recife volta a ser palco de um grande cortejo dedicado ao frevo neste domingo (2), quando o Paço do Frevo promove mais uma edição do Arrastão do Frevo.

A atividade gratuita integra a programação do museu e ocupa as ruas do bairro histórico a partir das 15h30.

Neste ano, o desfile traz uma novidade: a participação da Troça Carnavalesca Mista Dom Juan do Monte, que fará sua primeira apresentação na capital pernambucana.

Originária de Olinda, a agremiação foi criada em 2019 com o propósito de fortalecer as tradições carnavalescas do bairro do Monte e ampliar a circulação das expressões populares para além dos roteiros mais conhecidos da cidade.

A concentração acontece em frente ao Paço do Frevo. De lá, o público seguirá em cortejo até o Marco Zero, retornando em seguida ao museu, onde será encerrada a programação.

Durante o percurso, a trilha sonora ficará a cargo da Orquestra do Maestro Oséas, responsável por conduzir o repertório de frevos que embala o desfile.

O cortejo também contará com a presença dos músicos dos Clarins de Olinda, dos passistas da Cia. Frevança e dos Reais Palhaços de Olinda, reunindo diferentes manifestações ligadas ao ciclo carnavalesco pernambucano.

SERVIÇO

Arrastão do Frevo com a Troça Carnavalesca Mista Dom Juan do Monte

Quando: Domingo, 2/8, às 15h30,

Onde: em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE

Acesos gratuito

Instagram: @pacodofrevo

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