FREVO Arrastão do Frevo no Bairro do Recife vai ser comandado pela Troça Formiga Sabe que Roça Come Arrastão acontece neste domingo (7), a partir das 15h30, com saída do Marco Zero ao Paço do Frevo

Quem é da Terra dos Altos Coqueiros sabe que Frevo pelas bandas de cá não tem dia, nem hora. Basta um trombone ali, um surdo acolá, alguns coloridos de sombrinhas e disposição para cair no passo. Sendo assim...



Neste domingo (7), no Bairro do Recife, o Arrastão do Frevo vai "juntar gente" pra seguir atrás da Troça Formiga Sabe que Roça Come, a partir das 15h30 - horário da concentração no Marco Zero.









A folia segue até o Paço do Frevo, centro de referência do gênero no Estado, que promove a folia do arrastão sempre no primeiro domingo de cada mês, pelas ruas do Bairro do Recife.

Crédito: Hugo Muniz

Além de passistas e convidados, acompanha o arrastão a Orquestra 90 Graus.

A Troça

Fundada em 1957, a Troça Formiga Sabe que Roça Come é do bairro do Ipsep, Zona Oeste da cidade. Inicialmente, uma brincadeira entre amigos em um domingo de confraternização, para depois transformar-se no grupo.



Com predominância das cores amarela, verde, azula e branco, a Formiga - como é conhecida a troça, que tem também o inseto como o símbolo, inclusive no estandarte - ganhas as ruas neste domingo sob a batuta de dois hinos: os frevos "Formiga Está de Volta", do maestro Ademir Araújo e 'Formiga Sabe que Roça Come", do maestro Nunes.

Serviço

Arrastão do Frevo



Quando: Domingo (7), às 15h30 (concentração)

Onde: Bairro do Recife - saída do Marco Zero em direção ao Paço do Frevo



Atrações: Orquestra 90 Graus e Troça Carnavalesca "Formiga Sabe que Roça Come"



Acesso gratuito





