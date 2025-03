A- A+

CARNAVAL 2025 Arrastão do Frevo: Bairro do Recife segue em clima de Carnaval com folia neste sábado (8) Tradicional, o evento promovido pelo Paço do Frevo será celebrado em 8 de março - Dia Internacional da Mulher

O fôlego do folião pernambucano será testado neste fim de semana no Bairro do Recife, precisamente no sábado (8), quando o tradicional Arrastão do Frevo - com concentração em frente ao Paço do Frevo - vai levar o público pelas ruas ao som, é claro, do ritmo maioral do Carnaval: o frevo.



Celebrado de janeiro a janeiro no equipamento da Prefeitura do Recife, gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), o frevo no Paço será saudado em cortejo sob o comando de atrações como a Orquestra Só Mulheres, que tem na batuta a maestrina Lourdinha Nóbrega. O evento é gratuito.





A ideia para esta edição é celebrar, também, o Dia Internacional da Mulher - data que será lembrada no mesmo 8 de março. O Arrastão seguirá até a Rua do Bom Jesus, com apoteose no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, localizado na mesma rua.



Atrações

Além da Orquestra Só Mulheres, o cortejo contará também com o bloco Nem com uma Flor, que será acompanhado pelo Maracatu Baque Mulher, da mestra Joana.



O bloco foi criado em 2001 com o intuito de somar festa e conscientização, disseminando informações sobre serviços de apoio a mulheres vítimas de violência.



Já o Baque Mulher foi idealizado em 2008 por Joana Cavalcante. Trata-se de um movimento cultural e social pensado para empoderar mulheres por meio da música e do maracatu de baque virado.



O grupo é também reconhecido pelo trabalho de preservação da cultura afro-brasileira, e tem mais de 38 filiais Brasil e mundo afora.

Eu, Rainha!

Também na programação do Arrastão do Frevo estrá o bloco Eu, Rainha!



Formado por 15 rainhas do Carnaval de Recife e por passistas de frevo, é sob o comando da maestrina Lourdinha Nóbrega que o grupo sairá em celebração pelas ruas do Bairro do Recife.



Criado em 2020, a ideia do bloco se pauta pelo resgate e valorização de rainhas da folia, fortalecendo dessa forma o papel da mulher no Carnaval.

SERVIÇO

Arrastão do Frevo, em celebração ao Dia Internacional da Mulher

Com a Orquestra Só Mulheres, Bloco Nem com uma Flor, Maracatu Baque Mulher e Bloco Eu, Rainha!

Quando: Sábado (8), com concetração às 15h

Onde: em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações; @pacodofrevo

