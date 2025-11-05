A- A+

CARNAVAL Arrastão do Paço do Frevo celebra o Dia do Frevo de Bloco e homenagem a Edgard Moraes Festa carnavalesca será no domingo (9), com a apresentação de 25 blocos no Bairro do Recife

O Dia do Frevo de Bloco, celebrado em 9 de novembro, não vai passar batido. A poesia dos carnavais de outrora será comemorada à altura com o Arrastão do Frevo de Blocos Líricos.

A festa contará com o cortejo de mais de 25 blocos líricos, partindo do Marco Zero e seguindo até o Paço do Frevo.

O cortejo será acompanhado pelo Coral Edgard Moraes, sob regência do maestro Marco Cézar, e pela Orquestra Evocações, comandada pelo maestro Barbosa.

Orquestras de pau e corda

O cortejo reunirá nomes tradicionais e contemporâneos da folia momesca, reafirmando a força e a beleza do Frevo de Bloco, marcado pelos corais femininos e pela orquestra de pau e corda formada por violões, cavaquinhos, bandolins, violinos, flautas, clarinetes e percussão.

Entre os participantes, estão agremiações como Bloco das Flores, Bloco da Saudade, Boêmios da Boa Vista, Batutas de São José, Compositores e Foliões, Flor da Lira do Recife, Cordas e Retalhos, Eu Quero Mais, Canta Olinda, Flor da Lira de Olinda, Seresteiros de Salgadinho.

O Coral Edgard Moraes, formado por familiares do homenageado, mantém viva a tradição e a sonoridade única do gênero. Um encontro de tradição, emoção e memória que reforça o papel do Paço do Frevo como centro de referência e salvaguarda do patrimônio imaterial pernambucano.

O evento é uma realização do Paço do Frevo, equipamento cultural da Prefeitura do Recife, com gestão do IDG - Instituto de Desenvolvimento e Gestão.

SERVIÇO

Arrastão do Frevo de Blocos Líricos - Homenagem ao Dia do Frevo de Bloco

Quando: 9 de novembro de 2025

Concentração: 15h30, na Praça do Marco Zero

Cortejo às 16h com mais de 25 blocos líricos em direção ao Paço do Frevo, acompanhados pelo Coral Edgard Moraes, sob regência do maestro Marco Cézar, e pela Orquestra Evocações, sob regência do maestro Barbosa

Entrada gratuita

Informações: @pacodofrevo

*Com informações da assessoria de imprensa

