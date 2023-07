ART-PE reúne mais de 30 galerias e apresenta o projeto "A Alma Brasileira"; confira programação

A- A+

Acontece de hoje a 15 de julho a 2ª Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (ART-PE), sob a organização do arquiteto pernambucano Diogo Viana, no Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife. Desta vez, o evento voltado para, principalmente, design e arquitetura, trará programação com música e talks, além de agregar o projeto "A Alma Brasileira", de Cris Rosenbaum.



Os destaques da programação

Serão mais de 30 galerias de artes, entre alguns coletivos artísticos, projetos sociais e ateliês solos de Pernambuco e de outros estados, como São Paulo, Ceará e Paraíba. Entre elas, Galerias Marco Zero, Christal Galeria, Amparo 60, Dalmar Trigueiro (PB), Garrido Galeria, Ceci Galeria, Arte Plural, Casa Antica, Redig Art, Galeria Terra Brasilis e Boi Galeria, esta do Agreste pernambucano. Também estarão presentes os projetos solo de artistas como Pragana, Tiago Cavalcante e Daniel Cavalcanti, e como convidado, o M.O.A. Estudio (SP).

Com o apoio da Iquine, o salão de Arte Urbana, que reúne os mais importantes artistas urbanos do cenário nacional, junto a Nuvem Galeria, Mau Mau e Gráfica Lenta, a Galeria Casa do Cachorro Preto, Galeria Lama, e a convidada A7MA Galeria (SP). Nesta edição, também ganham espaço o acervo particular de dois colecionadores: Mariana Moura e João Marinho. A Oficina de Cerâmica Francisco Brennand, instala a loja do instituto, com peças comercializadas pela própria oficina.



Já o auditório do Cais será palco de conversas com personalidades do mercado de arte e do empreendedorismo artístico, como Marcelo Silveira, Cris Rosenbaun, Carlos Melo, Juliana Notari e Daniela Falcão, através de talks, mesas redondas e palestras.



SERVIÇO

2ª edição ART-PE

Quando: de hoje a 15 de julho, das 13h às 21h

Onde: Museu Cais do Sertã (Bairro do Recife)

Instagram: @_artpe

