A- A+

SHOW Art Popular comemora três décadas de "Temporal" em show no Recife Apresentação acontece em 31 de outubro, no Espaço Aberto, e terá participações de outros nomes do pagode

Três décadas após o lançamento de um dos hits mais conhecidos do pagode romântico dos anos 1990, o Art Popular desembarca no Recife para revisitar a canção que ajudou a consolidar sua trajetória.

O grupo sobe ao palco do Espaço Aberto no próximo dia 31 de outubro, em uma apresentação dedicada aos 30 anos de “Temporal”.

A programação também contará com Éder Arruda, Grupo Terra, Grupo TS Nostalgia e Júnior Santos. A proposta é reunir diferentes representantes do gênero em uma noite marcada por repertórios populares e canções que atravessaram gerações. Os ingressos estão disponíveis para compra pela plataforma Evenyx.

Ícone da expansão do pagode na década de 1990, o Art Popular construiu sua identidade musical a partir da combinação entre melodias românticas, balanço e refrões que rapidamente conquistaram o público.

Nesse percurso, “Temporal” ganhou lugar de destaque e permaneceu entre as músicas mais lembradas pelos fãs, mantendo sua presença em rodas de samba e encontros dedicados ao gênero.



SERVIÇO

Art Popular - 30 anos de "Temporal"

Quando: 31 de outubro, às 20h

Onde: Espaço Aberto - Rua Itacaré, 108 - Imbiribeira, Recife - PE

Ingressos: a partir de R$ 40, no Evenyx

Instagram: @grupoartpopular

Veja também