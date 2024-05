A- A+

rio de janeiro Arte de fã inspirou look de Madonna para show em Copacabana: "Não sei descrever o que sinto" Rafael Arena imaginou um corselet com as cores do Brasil para a diva, que levou a ideia para o palco no sábado (4)

Rafael Arena é DJ, designer e também fã de Madonna. O artista de 44 anos havia feito uma homenagem à sua musa inspiradora, por ocasião do show da Madonna no Rio: uma arte na qual a cantora aparece trajada com o corselet desenhado pelo estilista francês Jean Paul Galtier. Na criação de Arena, o corselet tem as cores do Brasil. A arte virou lambe-lambe em um muro na Rua Rodolfo Dantas, em Copacabana.

A surpresa veio quando Madonna apareceu no palco da Praia de Copacabana, no último sábado (4), justamente com o corselet nas cores imaginadas pelo fã, que também é administrador do portal Madonna Online. "Tudo isso é um sonho perfeito e eu não quero acordar", escreveu Rafael Arena nas redes sociais, ao postar uma imagem de Madonna com o look tal qual ele imaginou em sua obra.

Arena soube através de um membro da equipe de Madonna que, de fato, foi sua obra que inspirou a peça usada pela cantora no show. No Instagram, ele fez um post emocionado:

"Ser fã da Madonna é ser surpreendido a todo instante. Nas canções, shows, atitudes, palavras, coragem, posicionamento e nos gestos silenciosos que tornam-se gigantescos, ainda mais quando exibido pro Brasil todo ao vivo. Eu jamais poderia imaginar que uma criação digital minha tornaria-se real em seu corpo. Eu não sei descrever o que sinto. É impossível", escreveu.

O lambe-lambe de 2,5 metros virou atração na Rodolfo Dantas. Foram muitos os fãs da cantora americana que pararam em frente ao painel para tirar fotos. A arte ainda está lá, na altura do número 40, próximo ao Copacabana Palace e à estação Cardeal Arcoverde do metrô. "Vão lá conhecer e tirar com foto com a rainha", escreveu o artista em seu perfil no Twitter.

