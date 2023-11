Arte e solidariedade são motes de leilão da Galeria Terra Brasilis

A- A+

Das (tantas) facetas da arte, a que culmina em solidariedade integra o rol de importância que há, em reconhecer fazeres artísticos como caminho para transformações sociais, tais quais as que vão impactar o Centro Social Dom João Costa - localizado no Alto José do Pinho, Zona Norte - e suas 1,5 mil crianças, jovens e idosos com o 4o Leilão Beneficente da Galeria Terra Brasilis.



O evento, virtual, acontece nesta quarta-feira (29) e quinta-feira (30), e terá à disposição obras de Francisco Brennand, Tereza Costa Rêgo, Abelardo da Hora e Di Cavalcanti, entre outros nomes das artes plásticas, inclusive com contemporâneos como Pietro Severi e Maurício Arraes.







O leilão será aberto a partir das 20h e quem quiser participar pode ingressar em um grupo de WhatsApp cujo acesso deve ser feito no link contido na bio do Instagram da Galeria - que estará com todas as obras que vão a leilão, disponíveis para visitação até hoje, das 12h às 18h. O espaço fica localizado em Casa Forte, Zona Norte do Recife.

“O Centro Social Dom João Costa faz um trabalho louvável, transformando a vida de crianças através da arte, educação e cultura. A renda revertida desse leilão servirá para que eles deem continuidade ao trabalho já executado", ressalta o marchand Ricardo Bandeira de Melo, que complementa: "O leilão será também uma oportunidade para colecionadores, que terão obras de arte de grande artistas por preços de oportunidade, abaixo do valor de mercado".

Crédito: Galeria Terra Brasilis/Divulgação

"Caboclos", de Lula Cardoso Ayres, "Sempre à Moda", de Gil Vicente, "Itambira I", de Burle Marx e "Vaidade", de Reynaldo Fonseca, são algumas das obras disponíveis no leilão

Serviço

4o Leilão Beneficente da Galeria Terra Brasilis

Quando: nesta quarta (29) e quinta (30), a partir das 20h

Onde: Grupo no WhatsApp (acesso via link no Instagram da Galeria)



Galeria: Av. Dezessete de Agosto, 2640, Casa Forte

Agendamento para visitação: (81) 9 9479-2561

Informações: @galeriaterrabrasilis

