Arte e universo jurídico pernambucano se entrelaçam em festival promovido pela ESA-PE

"(...) Até porque o exercício da advocacia, por se tratar de relações humanas…"



Bem que o bate-papo com o diretor-geral da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco (ESA-PE), o advogado Carlos Barros, sobre o festival que reúne logo mais, nesta sexta-feira (4), no espaço Fiordes Buffet, na Rua da Aurora, cultura e direito, poderia ter findado com essa proposição.



É que antes e/ou depois de cruzar as arestas dos tribunais, advogados e advogadas pernambucanas se sobressaem, também, em canto, em poesia e em artes plásticas, entre outras tantas vertentes que vão compor a primeira edição da ESarte, com programação que terá, ainda, obras literárias, fotografias, performances teatrais, pinturas e artesanato assinadas por nomes do universo jurídico do estado.

Com início a partir das 15h, o festival, com ingressos a R$ 50 para o público em geral e R$ 30 para advogados, vai reunir nomes conhecidos da cena artística, entre eles o ator Aramis Trindade e os músicos Alexandre Gois e Joaquim Pessoa.









Também integra a programação o cantor e compositor, e também advogado, André Mussalem, além do grupo Flor de Maracujá e das advogadas (e cantoras) Marina Duarte e Juliana Cruz.



A contadora de histórias e escritora Ilana Ventura, também participa do festival, que traz à tona, ainda, o universo do repente e da poesia de São José do Egito, no Sertão, com profissionais da Região. O Afoxé Alafin Oyo também integra a programação do evento.

“Muitos desses advogados e advogadas têm atividades musicais, com artes plásticas, artes visuais e literatura, cumprindo uma das missões da escola da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que é fomentar a cultura no meio advocatício”, pontua o diretor da ESA, complementando que,



“o propósito é justamente fazer com que esses profissionais do Direito apresentem suas atividades artísticas a outros colegas, para que eles se vejam sob outro ângulo”.

Oficina e Criações

O start do festival se dará com uma oficina de pintura, com início às 15h30, ministrada pela artista Jéssica Martins. Na ocasião, técnicas e conceitos do movimento artístico do Fovismo - conhecido por cores vibrantes e pinceladas - serão ensinadas aos participantes - que podem realizar inscrição no site da ESA (www.esape.com.br).



O investimento é de R$ 50 (advogados) e R$ 60 (público em geral).

Já os profissionais do Direito regularmente inscritos na OAB-PE podem participar com suas criações artísticas, através de inscrição no formulário online, sob curadoria da própria ESA-PE na seleção das obras - que poderão ser comercializadas durante o evento.



Buffet Livre

Para além da programação do festival, o espaço Fiordes vai oferecer buffet livre, com volante e mesa, além de água, suco e refrigerante - já incluído no valor do ingresso.



Haverá também venda de chopp e caipifrutas, com incremento de taça de vinho pela Entrevinhos, que prevê o sorteio de um kit.

Programação ESArte



15h - Abertura | Exposições com os artistas Maria Paula Latache e Carlos Queiroz

16h - Oficina de Pintura com Jéssica Martins | Música ambiente e apresentação poética-musical com Fábio Renato, Felipe Emanoel

17h - Poeta Monique D’Ângelo

17h10 - Apresentação do Afoxé Alafin Oyo

17h40 - Poeta Isabelly Moreira

17h50 - Chorinho com Flor de Maracujá (Percy Marques/MPB Unicap | Cantoras Marina Duarte, Juliana Cruz e Ilana Ventura

18h50 - Apresentação poética-musical com Fábio Renato e Felipe Emanoel

19h - Teatro, com Aramis Trindade

19h30 - Música com Alexandre Góis e Joaquim Pessoa

20h30 - Música com André Mussalem

SERVIÇO

ESArte - Festival de Arte e Cultura da Advocacia Pernambucana

Quando: hoje, a partir das 15h

Onde: Fiordes Buffet - Rua da Aurora, 1583, Santo Amaro

Ingressos no site da ESA-PE (www.esape.com.br)

Informações: @esa.pe

