ilustração "Arte infinita": desenhos com zoom interminável viralizam nas redes e intrigam internautas; entenda Artistas usam nova técnica de ilustração digital e encantantam web com obras imersivas

Uma nova técnica de arte digital tem encantado a internet e chamado a atenção dos internautas. A "arte infinita", um modelo de desenho que usa sistemas ou aplicativos para criar expansões intermináveis, é a nova febre para criar obras imersivas.

Este tipo de arte pode ser criada em plataformas e aplicativos simples, que facilitam, por exemplo, o uso para crianças que querem atiçar a criatividade, ou em sistemas complexos que permitem a criação de desenhos extremamente detalhados. Os desenhos são, normalmente, criados em tablets, com o auxílio de canetas especializadas para telas.

Vídeos que mostram o processo de criação artístico e o resultado final das ilustrações têm viralizado nas redes sociais desde o ano passado, e tem chamado a atenção para o novo tipo de arte, possibilitado pela tecnologia.

O artista americano Jesse Martin é um dos principais representantes da técnica nas redes sociais. Com uma conta no TikTok que acumula mais de um milhão de seguidores, os vídeos do jovem viralizaram, com cores vibrantes, detalhes mínimos e diferentes tipos de ilustração, que passam pelo 2D e 3D.

"Isso é tão legal que minha mente fica um pouco confusa ao assistir. Como isso funciona?!", escreveu uma internauta. "Isso é uma loucura. Não tenho ideia de quanto tempo levaria para fazer isso. Detalhe insano", comentou outro usuário, impressionado com uma das obras do artista.

Os desenhos de Jesse passam pelo espaço, animes japoneses ou personagens conhecidos da cultura pop, mas, especialmente, por universos surreais, que misturam itens da vida cotidiana com realidades paralelas e criativas.

Outros artistas também se aventuram na técnica e compartilham as obras nas redes sociais. Confira:

