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ARTES VISUAIS Arte Plural Galeria comemora 20 anos de existência com abertura de exposição coletiva "Reviramundo" reúne obras de 20 artistas, incluindo nomes como Sebastião Pedrosa, Priscila Buhr, Ana Lisboa e Géssiva Amorim

Até 31 de julho, a Arte Plural Galeria (APG) celebra os seus 20 anos de trabalho com a abertura para o público da exposição coletiva "Reviramundo". A mostra reúne 20 artistas de diferentes gerações. São eles: Adeildo Leite, Agda, Ana Lisboa, Anderson Sang, Blecaute, Cacá Mousinho, Daaniel Araújo, Danielly Guerra, Eduardo Nóbrega, Gerson Ipirajá, Géssica Amorim, Guto Oca, Hélia Scheppa, Lucas Elias, Luciano Pinheiro, Maurício Arraes, Mozart Santos, Nicolas Gondim, Priscila Buhr e Sebastião Pedrosa.

Segundo a comunicação do evento, o material faz um recorte de aproximações e correspondências entre obras, em diálogos que evidenciam a recorrência e a transformação de temas, técnicas e procedimentos ao longo do tempo. A chance de conferir o fazer artístico em diferentes temporalidades.

Memória

Para o curador Júlio Cavani esse é "um exercício de memória e projeção que articula a passagem do tempo como estímulo para redimensionar as noções de passado, presente e futuro a partir do entendimento da criação autoral como um campo de fluxo contínuo em constante reformulação".



A Arte Plural Galeria foi fundada em maio de 2005 pelo galerista, fotógrafo e economista Fernando Neves. Desde então, vem acompanhando os movimentos de transformação que envolvem o mercado e toda sua produção.

O espaço também ficou conhecido por apresentar novos talentos e nomes, que hoje, já consagrados consagrados, como Tiago Amorim, Roberto Ploeg, Maurício Arraes, Renato Valle, Rinaldo Silva, Roberto Lúcio, Suzana Azevedo, Ana Vaz, Antonio Mendes, Bete Gouveia, Gabriel Petribú, Maurício Arraes, Sebastião Pedrosa entre outros.

A fotografia também tem seu espaço nessa história, através de Alexandre Severo, Evandro Teixeira, Gustavo Bettini, Lia Lubambo, Francesco Zizola, Yeda Bezerra de Mello, Thomas Farkas, Hélia Scheppa Walter Firmo, Ricardo Labastier. Além de apostar em movimentos importantes como o Vixi Marias - coletivo de mulheres fotógrafas. Isso sem falar no olhar de curadores como Raul Córdula, Simonetta Persichetti, Maria do Carmo Nino, Jomard Muniz de Brito e outros.

Encontros

Ainda no balanço desses 20 anos de APG, o endereço da casa, no Bairro do Recife, se coloca como um ponto de encontro dos diferentes apreciadores de arte. Criou eventos e projetos relevantes. Para se ter uma ideia, o Roda de Conversa abriu espaço para a discussão sobre a arte fora dos gabinetes e ateliês, ouvindo pensadores e espectadores.

No Sarau Plural, sob a condução do jornalista e escritor Homero Fonseca, recebeu alguns dos principais escritores, dramaturgos, poetas de Pernambuco como Raimundo Carrero, Nagib Jorge Neto, Miró da Muribeca, Everardo Norões, Cida Pedrosa, Lucila Nogueira, Geninha da Rosa Borges, Valmir Jordão, Marco Polo Guimarães em 56 edições que uniam a leitura de prosas e versos com música ao vivo.

SERVIÇO:

Reviramundo - Exposição coletiva comemorativa pelos 20 anos da Arte Plural Galeria

Quando: até 31 de julho

Endereço: Arte Plural Galeria, na Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h

Aberto ao público

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