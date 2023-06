Arte Plural Galeria abre exposição "Diário do Caos", primeira individual de Rafa Zig; veja obras

A- A+

Comemorando 18 anos de inauguração, a Arte Plural Galeria lança mais uma edição do Projeto Anexo, neste sábado (10), às 15h. A iniciativa apresenta a exposição “Diário do Caos”, do artista plástico Rafa Zig.

A primeira mostra individual de Zig - paulistano radicado no Recife - reúne trabalhos inéditos que expressam sentimentos cotidianos, como pressa, raiva, estresse, mas também momentos de tranquilidade e ócio. São pinturas em tela e desenhos feitos em cadernos a partir da chegada do artista à Capital pernambucana, em 2010.

Segundo Zig, as obras expostas foram invadidas “pela curiosidade de uma criação”. Isso ocorreu com o nascimento de sua primeira filha, Laís, que aos três anos passou a querer “ajudá-lo” em suas criações.



“Era desafiador e divertido quando, por exemplo, tentando pensar em como equilibrar a pintura com determinada paleta de cores, surgia Laís de repente com algum pincel que ela havia encontrado e pintava uma grande área com uma cor completamente fora do tom e da escala. Muitas vezes isso fez com que a pintura tomasse outro caminho e seu produto final se tornasse completamente diferente do que eu imaginava no início”, aponta.

Serviço:

Exposição “Diário do Caos”, do artista Rafa Zig

Abertura neste sábado (10), às 15h; Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, de 14h às 18h

Na Arte Plural Galeria (Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife)

Entrada gratuita

Informações: @arte_plural_galeria



Veja também

Cinema Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR nesta semana (08/06 até 14/06)