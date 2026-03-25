Arte Plural Galeria promove encontro que revisita o legado de Glauber Rocha; confira
Evento gratuito reúne cinema, artes visuais e debate sobre o imaginário do cineasta neste sábado (28)
No mês em que se celebra o aniversário de Glauber Rocha, a Arte Plural Galeria realiza, neste sábado (28), às 16h, o evento “Profecias do Sertão: Submerso e o imaginário de Glauber Rocha”.
Durante a programação, será realizado um bate-papo com o cineasta Paulo Cunha e o artista Sílvio Zancheti, além da exibição de trechos de filmes do homenageado. O público também poderá participar de uma visita guiada à exposição “Submerso”, conduzida por Zancheti.
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Inspirada no clássico “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, a mostra propõe um diálogo com a ideia de transformação presente na obra de Glauber, sintetizada na frase “o sertão vai virar mar”.
Com entrada gratuita, o encontro busca estimular reflexões sobre as conexões entre arte, cinema e o pensamento social brasileiro, a partir do imaginário glauberiano.
SERVIÇO
“Profecias do Sertão: Submerso e o imaginário de Glauber Rocha”
Quando: sábado, 28 de março, às 16h
Onde: Arte Plural Galeria – Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife
Entrada Gratuita
*Com informação da assessoria de imprensa