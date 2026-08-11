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EXPOSIÇÃO Arte Plural Galeria promove encontro entre artistas com abertura de duas mostras "Âmago O Íntimo das Formas", de Ana Lisboa e "Avesso da Palavra", de Cacá Mousinho, serão abertas no espaço nesta terça (11)

Propostas poéticas distintas, assinadas por duas artistas que transformam materiais, gestos e experiências em narrativas visuais, é o mote de duas exposições que abrem logo mais, à noite, na Arte Plural Galeria (APG), Bairro do Recife: “Âmago – O Íntimo das Formas”, de Ana Lisboa e curadoria de Carlos Newton Júnior e “Avesso da Palavra”, de Cacá Mousinho, curadoria de Bruna Rafaella Ferrer. Com acesso gratuito, as mostras reforçam a proposta do espaço, de promover encontro entre artistas e público.



Com produções em desenho, pintura, gravura e instalação em meio a técnicas diversas com diálogo que passa pela paisagem, natureza e permanência, a arte de Ana Lisboa abre a noite de mostras na APG.









A artista, com trajetória de pelo menos três décadas como pintora e professora do Departamento de Artes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), apresenta ao público a percepção que vai além das imagens, ressaltando o interior delas.

“São linguagens distintas, mas que carregam um conteúdo simbólico, poético, muito próprio. O fio condutor desses trabalhos seria a experiência vivida e transformada em linguagem visual. E o meu percurso permeia por uma inquietação, uma pesquisa sobre o urbano, a arquitetura, e como esse urbano é essa arquitetura são transformados em memória, em poética, em meu processo criativo” descreve Lisboa.

De acordo com o curador Carlos Newton Júnior, a obra de Ana Lisboa desperta um olhar poético capaz de “auscultar o íntimo das formas”, com observação da natureza para além da representação.





Arte de Ana Lisboa abre as mostras desta terça (11), na APG | Crédito: Divulgação





A ideia é trazer à tona a relação de integração entre artista e paisagem, com razão e emoção em equilíbrio, em viés concomitante do contemporâneo e do clássico.



Retorno

Já a artista visual, educadora e ativista Cacá Mousinho retorna ao Recife após o trânsito de uma década entre a capital pernambucana e São Paulo.



Com “Avesso da Palavra”, primeira exposição individual desde que voltou à sua terra, ela finca simbolicamente seu reencontro com a cidade e com o público pernambucano.

"Entre moradias e ruas de São Paulo e Recife, Cacá Mousinho encontra nos achados da cidade um campo de experimentação poética e, no encontro, um princípio fundamental de sua investigação. Em uma expansão da casa-ateliê, que é também retração da rua no espaço íntimo, observa, coleta, cataloga e desmembra fragmentos (...)", pontua Bruna Ferrer sobre o fazer artístico de Mousinho.

Entre outros materiais, integram a obra de Cacá Mousinho conversas com amigos escritas com linha sobre saquinhos de chá e tacos de madeira que se transformam em uma instalação em forma de uma janela.



“Meu trabalho se dá na relação com o outro e com os objetos.



Obras de Cacá Mousinho entram em cartaz na APG nesta terça (11) | Crédito: @edouardfraipont/Divulgação



O encontro é uma chave da minha poética. É nele que acontece o deslocamento. O objeto deixa de cumprir sua função original para adquirir outro sentido, outra existência”, explica a artista.



SERVIÇO

Abertura das mostras “Âmago – O Íntimo das Formas”, de Ana Lisboa, e “Avesso da Palavra”, de Cacá Mousinho

Quando: nesta terça-feira (11), a partir das 18h

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @artepluralgaleria



Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

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