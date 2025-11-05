Arte Plural Galeria recebe duplo lançamento literário; saiba quais são
Sônia Marques e Suzana Azevedo lançam publicações no próximo dia 10 de novembro
Na próxima segunda, 10 de novembro, a Arte Plural Galeria (APG) recebe lançamento simultâneo de duas obras literárias: “O mais curto corte”, da romancista e poetisa Sônia Marques; e “Tempo do Meio”, da artista visual Suzana Azevedo, que exploram universos distintos, mas se conectam com a sensibilidade de suas expressões artísticas.
Sônia Marques divide a vida entre o Recife e sua cidade irmã, Olinda, e Sète, no sul da França. A poesia faz parte da sua trajetória desde o início dos anos 1980.
A sua mais recente publicação surgiu a partir de um diálogo com o filólogo Luciano Caetano, quando a autora estava preparando um livro bilíngue sobre a Bretanha. “Ele falou para que eu escrevesse em português, para que ele fizesse o prefácio. E assim foi”.
Surgiu, então, uma coletânea de poesias, com o fio do lúdico, do erótico e do nomadismo.
O lançamento no APG chega como um terceiro ato, após passar pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Livraria Jardim.
O tempo de Suzana
Enquanto em "Tempo", de Suzana Azevedo, proporciona um passeio da autora pela sua história na arte.
Com o mesmo título de sua exposição “Tempo do Meio”, a publicação mescla imagens das obras visuais, entrelaçadas por poemas e poesias que falam de memórias, presente e passado.
Suzana é conhecida pela atuação em artes plásticas, mas vem desenvolvendo pesquisas em poéticas visuais.
É doutora em Pintura pela Universidade de Lisboa está em cartaz, atualmente, na exposição “A alegria é a prova dos nove”, na APG, mostra que poderá ser conferida pelo público durante o lançamento dos livros.
A exposição reúne trabalhos de 16 artistas, de diferentes gerações e áreas, entre pinturas, esculturas e fotografias.
