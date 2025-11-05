A- A+

ARTES PLÁSTICAS Arte Plural Galeria recebe duplo lançamento literário; saiba quais são Sônia Marques e Suzana Azevedo lançam publicações no próximo dia 10 de novembro

Na próxima segunda, 10 de novembro, a Arte Plural Galeria (APG) recebe lançamento simultâneo de duas obras literárias: “O mais curto corte”, da romancista e poetisa Sônia Marques; e “Tempo do Meio”, da artista visual Suzana Azevedo, que exploram universos distintos, mas se conectam com a sensibilidade de suas expressões artísticas.

Sônia Marques divide a vida entre o Recife e sua cidade irmã, Olinda, e Sète, no sul da França. A poesia faz parte da sua trajetória desde o início dos anos 1980.

A sua mais recente publicação surgiu a partir de um diálogo com o filólogo Luciano Caetano, quando a autora estava preparando um livro bilíngue sobre a Bretanha. “Ele falou para que eu escrevesse em português, para que ele fizesse o prefácio. E assim foi”.

Surgiu, então, uma coletânea de poesias, com o fio do lúdico, do erótico e do nomadismo.

O lançamento no APG chega como um terceiro ato, após passar pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Livraria Jardim.

O tempo de Suzana

Enquanto em "Tempo", de Suzana Azevedo, proporciona um passeio da autora pela sua história na arte.



Com o mesmo título de sua exposição “Tempo do Meio”, a publicação mescla imagens das obras visuais, entrelaçadas por poemas e poesias que falam de memórias, presente e passado.

Suzana é conhecida pela atuação em artes plásticas, mas vem desenvolvendo pesquisas em poéticas visuais.

É doutora em Pintura pela Universidade de Lisboa está em cartaz, atualmente, na exposição “A alegria é a prova dos nove”, na APG, mostra que poderá ser conferida pelo público durante o lançamento dos livros.

A exposição reúne trabalhos de 16 artistas, de diferentes gerações e áreas, entre pinturas, esculturas e fotografias.

*Com informações da assessoria de imprensa

