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AGENDA CULTURAL Pernambuco Arte Pública: plataforma apresenta obras de arte em espaços públicos Site gratuito reúne cerca de 100 obras de aproximadamente 40 cidades de Pernambuco e permite que a população contribua com novos registros

Cerca de 100 obras de arte instaladas em espaços públicos de Pernambuco poderão ser consultadas, a partir de 12 de outubro, na plataforma Pernambuco Arte Pública. O site reúne esculturas, monumentos, murais e outros trabalhos identificados pela equipe do projeto em municípios das quatro macrorregiões do estado. O acesso é gratuito e a plataforma também permite que a população indique obras que ainda não foram catalogadas.

A iniciativa amplia o trabalho desenvolvido há mais de uma década pelo Recife Arte Pública, que já catalogou cerca de 300 obras na capital. O novo projeto conta com incentivo do Edital Funcultura Geral 2022/2023 e reúne profissionais das áreas de educação, fotografia, história e design.

O levantamento contempla municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Na RMR, foram mapeadas obras em Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Abreu e Lima, Igarassu e Ipojuca. Na Zona da Mata, estão cidades como Goiana, Tracunhaém, Carpina e Escada. O Agreste reúne obras de 13 municípios, enquanto o Sertão conta com registros em 11 cidades.

Trabalhos

Entre os trabalhos catalogados estão a réplica da “Torre Cinética”, de Abelardo da Hora, as esculturas do Circuito da Poesia e os Mega Murais de grafite do centro do Recife. Também fazem parte do levantamento o Parque de Esculturas Nilo Coelho, em Brejo da Madre de Deus; o Monumento a Luiz Gonzaga, em Caruaru; a Escultura do Careta, em Triunfo; o conjunto de esculturas da Pedra do Reino, em São José do Belmonte; e o Monumento ao Vaqueiro Jacó, em Serrita.

A plataforma parte da ideia de que as obras instaladas em ruas, praças e outros espaços públicos também fazem parte da memória e da história das cidades. O projeto busca reunir informações sobre esses trabalhos e facilitar o acesso do público a dados que muitas vezes não estão disponíveis no próprio local.

Cada registro apresenta informações como autoria, data, localização, técnica e descrição da obra, acompanhadas de imagens. As buscas podem ser feitas por município, região e linguagem artística. O site utiliza o Tainacan, plataforma brasileira de código aberto voltada à gestão e difusão de acervos culturais.

Projeto colaborativo

Além do conteúdo já catalogado, o Pernambuco Arte Pública abre espaço para a participação da população. Na seção “Colaborar”, qualquer pessoa poderá indicar uma obra de arte pública, enviar informações e fotografias por meio de um formulário.

O material será analisado pela equipe de curadoria do projeto, que poderá verificar as informações e complementar os dados por meio de pesquisa antes da inclusão no site.

A plataforma também foi desenvolvida para ser compatível com diferentes tecnologias assistivas e pode ser acessada gratuitamente por computadores, tablets e smartphones.

Segundo Lúcia Padilha, idealizadora do projeto, a nova plataforma amplia para outras regiões de Pernambuco a pesquisa realizada pelo Recife Arte Pública. “Muitas dessas obras fazem parte da paisagem cotidiana, mas ainda são pouco conhecidas e nem sempre reconhecidas pela população como patrimônio cultural”, afirma.

O Pernambuco Arte Pública conta com incentivo do Funcultura, por meio da Fundarpe, da Secretaria de Cultura e do Governo de Pernambuco.

SERVIÇO

Lançamento do site Pernambuco Arte Pública

Quando: segunda-feira (12)

Onde: www.pernambucoartepublica.com.br

Informações:@recifeartepublica

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