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ARTE POR TODA PARTE

SPA das Artes: nas ruas, no palco e até na praia, Recife será 'ocupado' pela 11ª edição do evento

A partir deste sábado (19) até o domingo (27), programação, gratuita, vai tomar a cidade com ações culturais diversas

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Abertura do SPA das Artes acontece neste sábado (19), no Pátio de São PedroAbertura do SPA das Artes acontece neste sábado (19), no Pátio de São Pedro - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

Nas ruas, arte. Nos palcos, também. No mercado, mais um pouco de arte. Até na praia vai ter arte. É que Recife estará tomada pela 11ª edição do SPA das Artes - evento gratuito, com programação deste sábado (19) até o domingo (27), em ocupações com música, mostras, intervenções, rodas de conversas e outras atividades.

Lançamento do Mapa das Artes, Mostra SPA de Videoarte e show da banda paulista Metá Metá e som do DJ Vibra abrem a edição no Pátio de São Pedro.

Já o encerramento ficará por conta da cantora, compositora e cineasta Ava Rocha (RJ) e das batidas house, techno e latina da pernambucana DJ IDLibra.

 

Ava Rocha, cantora e compositoraAva Rocha é uma das atrações da programação do SPA das Artes | Crédito: Divulgação



Para a edição, seis artistas integram o rol de homenageados: Fernando Augusto, Fernando Duarte, Christina Machado, José Paulo, Mauricio Castro e Rinaldo Silva, criadores do evento.

Nas ruas
Mais de 20 ações nas ruas da cidade integram o SPA, com performances, instalações, intervenções e outras atividades pensadas para transformar em arte, paisagens e superfícies urbanas.

Os parques da Tamarineira, Treze de Maio e Dona Lindu, as praças do Diario, da República e da Estância, assim como as ruas da Aurora, do Sol e Bispo Cardoso Ayres, recebem ações.

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Ateliês
Pelo menos dez espaços culturais vão receber ativações de ateliê, com oficinas e exposições, performances, vivências e imersões artístico-educativas para os pequenos.

Por falar nelas, as crianças, o "SPAzinho das Artes", de Nando Zevê e Camila Falcão do Ateliê Boitatá, vai movimentar o bairro de Casa Amarela, Zona Norte da cidade, com imersão artístico-educativa.
 

Programação, gratuita, segue até o próximo dia 27 de setembro | Crédito: Walton Ribeiro



Rodas
No Paço do Frevo, Bairro do Recife, vão rolar rodas de conversa sobre produção a fruição das artes visuais contemporâneas, sob o viés da memória, insurgência e resistência com a artista visual e escritora potiguar Jota Mombaça e a pernambucana Abiniel Nascimento para a roda "Recuse-se a Sair do Planeta: Arte Contemporânea e Insurgência Elemental". A mediação é de Joana D'Arc Lima.

Já a roda “Memórias do SPA” reúne os homenageados da edição, com mediação de Bárbara Collier.

Encerrando os debates, os coletivos Ateliê Boitatá, Box Preparação e Pão&Tinta, protagonizam a mesa “Coletivos de Arte Independente”, com mediação de Irma Brown. 

Mais arte na rua
“Raiz Nordestina”, de Chão Batido (PE), e “Cacheiro Viajante, Cuando Muda o Tempo”, de Raoni Assis (PE), estão nas ativações de pintura dos murais, em Água Fria, Zona Norte e na Rio Branco, Bairro do Recife.

A artista visual Lia Letícia segue até a Praça da República para questionar a relação entre cidadanias e símbolos cívicos. Já Renata Caldas levará para as areias da praia de Boa Viagem uma provocação “feminista-ambiental”. 

E tendo como cenários a Ponte Duarte Coelho, o Parque Treze de Maio, a Conde da Boa Vista e a Praça do Diario, a série de performances de Marco Salomão convida à reflexão sobre como os espaços urbanos depõem sobre a passagem do tempo.

Já Bruna Rafaella Ferrer percorrerá em histórias e belezas o passeio “Guia Comum do Centro do Recife”, com destino ao Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam).

Pontes e "praia"
As pontes do Recife também serão atravessadas por arte, através da poética de Tetê (PE), em frases pintadas em faixas na Prefeito Lima Castro (Ilha do Retiro) e Engenheiro Jaime Gusmão (Iputinga), entre outras.

E o Recife terá de volta a Praia do La Greca, no Museu Murillo La Greca, com aulão de Yoga, sessão de modelo vivo do Risco! e Exibição da Mostra SPA de Videoarte. 
 

No Murilo La Greca terá o "Praia do La Greca" na programação do SPA | Crédito: Divulgação



Mostra Videoarte
Com exibições pontuais e volantes pela cidade, além de temporada permanente no MAMAM - em cartaz até 25 de outubro - a Mostra SPA de Videoarte reunirá trabalhos de artistas diversos em diferentes temáticas e formatos.

A programação da 11ª edição do SPA das Artes pode ser acessada no Instagram @culturadorecife

SERVIÇO
11ª Edição SPA das Artes
Quando: de hoje (19) até domingo (27)
Onde: ruas, praças e espaços públicos culturais da cidade
Acesso gratuito
Informações: @culturadorecife

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