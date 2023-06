A- A+

Famosos Arthur Aguiar afirma que ex Maíra Cardi 'não era feliz' por ele comer carne vermelha Cantor contou que mantinha acordos sobre alimentação com a coach por conta da filha do casal

O cantor Arthur Aguiar, de 34 anos, confessou à apresentadora Luciana Gimenez que acreditava não fazer a ex-mulher feliz quando o assunto era hábitos alimentares. O vencedor do Big Brother Brasil 22 foi casado com a coach de saúde Maíra Cardi, de 39. Entre idas e vindas, os dois ficaram juntos de 2017 a 2022 e tiveram uma filha de quatro anos, chamada Sophia. A declaração aconteceu, nesta quinta-feira, durante o podcast "Bagaceira Chique", exibido no Youtube.

"Eu acho que eu não fazia ela feliz. A gente tinha um combinado que, em casa, era melhor que eu não comesse (carne), principalmente pela Sophia. Mas fora... Coxinha não entrava (em casa). Açúcar, nem pensar. Existia uma questão do público também. É o que ela trabalha. Como o público quer ver isso, e ela também, como iria lidar com essa situação? Tipo "eu cuido das pessoas, e meu marido tá comendo coxinha", explicou o ator.

"Eu acho que o BBB me deu um pouco dessa liberdade de entender que ela trabalha com isso, tem a empresa dela, mas eu sou um ser humano. E se eu estou com vontade de comer, problema meu...", complementou o músico.

Maíra anunciou a separação do casal no dia 07 de outubro do ano passado. Hoje, sete meses após a separação, ela está noiva do youtuber Thiago Nigro, de 32 anos. O casamento com o também empresário, mais conhecido como "Primo Rico", está marcado para o mês de agosto.

Além de términos e reconciliações, a relação com o ex-BBB foi marcada por desentendimentos, revelações e discussões que foram levadas ao conhecimento do público. Em 2020, ela revelou, por meio de um vídeo, que Arthur havia cometido várias traições, enquanto ela ainda amamentava a filha dos dois.

Veja também

Luto Morre jornalista e sociólogo Abdias de Moura, aos 93 anos