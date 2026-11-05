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CELEBRIDADES Arthur Aguiar aparece ao lado de Thiago Nigro após rumores de reaproximação Registro publicado nas redes sociais reacende especulações sobre a relação entre o ator e o marido de sua ex-mulher, Maíra Cardi. Os dois já haviam voltado a se seguir na internet

Arthur Aguiar, 37, publicou nesta quarta-feira (4) uma fotografia ao lado de Thiago Nigro, 35, empresário conhecido nas redes sociais como Primo Rico e atual marido de Maíra Cardi, ex-companheira do ator. A imagem, aparentemente feita em um escritório, alimentou comentários sobre uma possível retomada da relação entre os dois.

"Tem coisas que Deus faz questão de deixar claro que foi Ele que fez", escreveu Arthur na legenda da publicação.

A aparição acontece depois que os dois voltaram a acompanhar os perfis um do outro nas redes sociais. A movimentação despertou especulações sobre uma eventual ajuda financeira de Nigro ou de Maíra ao ator.

Arthur, porém, reagiu às interpretações e negou que sua aproximação com a ex-mulher tivesse relação com dificuldades econômicas.

“Gente, parem de criar verdades absolutas em coisas que vocês não fazem a menor ideia. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada! Só parem, gente. Por favor! Me deixem em paz um pouco!”, desabafou.

Na ocasião, Nigro também se manifestou em defesa do artista, ressaltando que as atitudes dele deveriam ser compreendidas como parte de um processo de responsabilidade pessoal.

"Às vezes, é só alguém assumindo suas responsabilidades, resolvendo seus problemas e seguindo em frente. Isso deveria ser celebrado, não questionado”, afirmou.

Pendências judiciais

O nome de Arthur esteve recentemente envolvido em disputas judiciais relacionadas a compromissos financeiros.

O ator encerrou uma dívida de cartão de crédito com o Bradesco, após ser alvo de uma ação de cobrança. O valor inicialmente cobrado, de R$ 394.791,11, foi negociado e liquidado por R$ 388.121,60.

Depois de receber o pagamento, a instituição financeira comunicou a quitação à Justiça e solicitou o encerramento do processo.

Outra disputa, entretanto, segue em andamento. Uma imobiliária ajuizou uma ação de despejo referente a um imóvel de alto padrão em São Paulo, motivada por atrasos no pagamento de aluguéis e demais encargos. A quantia reivindicada supera R$ 166 mil.

Histórico familiar

Arthur Aguiar e Maíra Cardi foram casados e são pais de Sophia, de 7 anos. A separação aconteceu em 2022. No ano seguinte, a influenciadora iniciou o relacionamento com Thiago Nigro. Os dois tiveram uma filha, Eloah, em 2025.

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