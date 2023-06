Arthur Aguiar investe em empresa de alimentação saudável, mesmo filão da ex-mulher, Maíra Cardi

A- A+

Cantor e vencedor do Big Brother Brasil 22, Arthur Aguiar anunciou nesta quarta-feira (14), nos stories de seu Instagram, que está entrando no mercado de alimentação saudável, mesmo filão de sua ex-mulher, Maíra Cardi.

Na sequência de vídeos, o ex-BBB falou sobre a sua empresa, a Sempre Leve, e que estará presente com um estande nesta quinta-feira (15) na Naturaltech, maior feira de produtos naturais da América Latina, realizada até sábado (17) no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

O ex-BBB também postou em seus stories catálogos com os produtos oferecidos pela empresa, e disse que ia explicar aos seus seguidores porque ela é "muito mais que uma marca de produtos saudáveis". "A gente vai soltando as novidades aos poucos, e a Sempre Leve vai ganhando corpo e tamanho no tempo certo, no tempo de Deus", disse Aguiar.

"Coxinha não entrava em casa"

Maíra Cardia anunciou a separação do casal no dia 7 de outubro do ano passado. Hoje, ela está noiva do youtuber Thiago Nigro, de 32 anos. O casamento com o também empresário, mais conhecido como "Primo Rico", está marcado para o mês de agosto.

O cantor Arthur Aguiar, de 34 anos, confessou recentemente à apresentadora Luciana Gimenez que acreditava não fazer a ex-mulher feliz quando o assunto era hábitos alimentares. Entre idas e vindas, os dois ficaram juntos de 2017 a 2022 e tiveram uma filha de quatro anos, chamada Sophia. A declaração aconteceu no podcast "Bagaceira Chique", exibido no Youtube.



— Eu acho que eu não fazia ela feliz. A gente tinha um combinado que, em casa, era melhor que eu não comesse [carne], principalmente pela Sophia. Mas fora... Coxinha não entrava [em casa]. Açúcar, nem pensar. Existia uma questão do público também. É o que ela trabalha. Como o público quer ver isso, e ela também, como iria lidar com essa situação? Tipo "eu cuido das pessoas, e meu marido tá comendo coxinha" — explicou o ator.

— Eu acho que o BBB me deu um pouco dessa liberdade de entender que ela trabalha com isso, tem a empresa dela, mas eu sou um ser humano. E se eu estou com vontade de comer, problema meu... — complementou o músico.

Além de términos e reconciliações, a relação com o ex-BBB foi marcada por desentendimentos, revelações e discussões que foram levadas ao conhecimento do público. Em 2020, ela revelou, por meio de um vídeo, que Arthur havia cometido várias traições, enquanto ela ainda amamentava a filha dos dois.

