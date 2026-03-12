Articulação em Brasília discute restauração do Cine Olinda e retomada do espaço cultural

A- A+

A retomada das atividades do tradicional Cine Olinda entrou na pauta de reuniões realizadas em Brasília (DF), nesta quarta (12).

O deputado federal Pedro Campos e o ex-candidato à Prefeitura de Olinda Vinícius Castello participaram de encontros com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e com o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, para debater alternativas que permitam restaurar e reabrir o equipamento cultural.

As conversas tiveram como foco a construção de caminhos institucionais e técnicos capazes de viabilizar a recuperação do prédio, considerado um marco da história cultural e cinematográfica de Olinda e de Pernambuco.

Na audiência realizada no Ministério da Cultura, também estiveram presentes a secretária do Audiovisual da pasta, Joelma Gonzaga, além de representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e da Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Pedro Campos ressaltou o valor simbólico do antigo cinema para a memória cultural da cidade e para o fortalecimento do setor audiovisual pernambucano:

“Olinda tem uma história profunda com o cinema e com a cultura. A restauração do Cine Olinda significa recuperar um espaço simbólico para a nossa gente e criar novas oportunidades para a produção e difusão cultural. Pernambuco já mostrou ao Brasil e ao mundo a força do seu audiovisual, e precisamos continuar investindo para que esse protagonismo cresça ainda mais”, afirmou o deputado.

Vinícius Castello também destacou a importância da reativação do espaço para a vida cultural do município:

“O Cine Olinda precisa voltar a ser um ponto de encontro da cultura. Queremos um espaço vivo, que dialogue com a produção contemporânea e também preserve a história do cinema na cidade. Olinda precisa continuar mostrando porque é o berço da cultura da humanidade e nós vamos fazer o possível para que esse equipamento volte a funcionar, principalmente no momento em que o cinema nacional é protagonista no Brasil e no mundo”, disse.

Durante os encontros, foram analisadas possibilidades de cooperação entre diferentes órgãos federais para estruturar o projeto de requalificação do edifício, considerando tanto a preservação do patrimônio quanto a criação de um centro voltado à exibição de filmes, formação profissional e estímulo à produção audiovisual.

Para Pedro Campos, a iniciativa reforça o papel de Pernambuco no cenário do cinema brasileiro.

“Pernambuco construiu uma das cinematografias mais criativas e respeitadas do País. Nosso estado revelou diretores, produtores e histórias que ganharam o mundo. Reabrir o Cine Olinda é também fortalecer esse ecossistema cultural e reafirmar o lugar de Pernambuco como referência no audiovisual brasileiro”, destacou.

O parlamentar e Vinícius Castello afirmaram que continuarão dialogando com o Ministério da Cultura e instituições parceiras para avançar nas tratativas que possam viabilizar a restauração do equipamento e sua devolução à população de Olinda.

