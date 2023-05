A- A+

MÚSICA Artista britânico Ed Sheeran é inocentado de acusação de plágio Sheeran foi acusado de copiar "Let's Get It On" pelos herdeiros de Ed Townsend, que co-escreveu a música com Marvin Gaye

O júri de um tribunal de Manhattan concluiu, nesta quinta-feira, que o artista britânico Ed Sheeran não plagiou a canção "Let's Get It On" de Marvin Gaye ao compor seu hit global "Thinking Out Loud"

Sheeran se levantou e abraçou sua equipe jurídica quando o júri determinou que ele havia criado "independentemente" sua música, relatou a agência AFP.

Do lado de fora do tribunal, Sheeran leu uma nota sobre o caso:

"Precisamos que os compositores e a comunidade de escritores se unam para trazer de volta o bom senso. Essas reivindicações devem ser interrompidas para que o processo criativo possa continuar e todos possamos voltar a fazer música. E, ao mesmo tempo, precisamos absolutamente de indivíduos confiáveis, verdadeiros especialistas, para ajudar a apoiar o processo e proteger os direitos autorais"

Sheeran foi acusado de copiar "Let's Get It On" pelos herdeiros de Ed Townsend, que co-escreveu a música com Gaye. A filha de Townsend, Kathryn Townsend Griffin, a irmã Helen McDonald e os bens de sua ex-esposa, Cherrigale Townsend, são os demandantes listados no caso "Thinking Out Loud". Gaye morreu em 1984 e Townsend morreu em 2003.

Ben Crump, advogado que representa a família de Ed Townsend, disse que Ed Sheeran fez um medley com as duas músicas durante um show e o momento comprovaria a grande semelhança entre as duas. Sheeran, por sua vez, defende-se dizendo que provavelmente a ideia do medley foi dele, logo, caso tivesse copiado "Let's get it on", "teria sido um idiota em subir no palco na frente de 20.000 pessoas".

A equipe jurídica de Sheeran argumentou que os sons usados em ambas as músicas são comuns na música pop e disse que a Sony enviou relatórios de dois musicólogos à equipe de acusação em 2015 que concluíram que não há alegações válidas de cópia porque a música usa progressões de acordes comuns. Já a filha de Ed Townsend disse que contratou seus próprios musicólogos para sua “clareza pessoal”.

Ed Sheeran já passou por batalhas legais anteriores sobre sua música e venceu. Em um caso de 2022 sobre "Shape of You", um juiz decidiu a favor de Sheeran. Na ocasião ele era acusado de copiar a música "Oh Why" do artista Sami Switch. Ele também foi processado em 2016 por seu single “Photograph”, que foi resolvido fora do tribunal.

Após a vitória na justiça no ano passado, Ed Sheeran postou um vídeo em seu Instagram expressando sua preocupação com a recente onda de casos de direitos autorais de músicas.

“É realmente prejudicial para a indústria da composição. Existem tantas notas e poucos acordes usados na música pop. A coincidência está prestes a acontecer se 60.000 músicas estiverem sendo lançadas todos os dias no Spotify. São 22 milhões de músicas por ano e há apenas 12 notas disponíveis”, disse Sheeran. “Eu não sou uma entidade. Eu não sou uma corporação. Eu sou um ser humano. Eu sou pai. Eu sou um marido. Eu sou um filho. Ações judiciais não são uma experiência agradável.”

Veja também

Astrologia Horóscopo da Sexta