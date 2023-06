Artista japonês apresenta arte do shodô na Caixa Cultural

A- A+

Kamari Maeda se apresenta neste sábado (24), às 16h, na Caixa Cultural. Em sua primeira turnê pela América Latina, o artista japonês é um dos mestres do shodô, milenar arte da caligrafia do país asiático.

O espetáculo, que tem entrada gratuita, é promovido pelo Consulado Geral do Japão no Recife. A apresentação faz parte das comemorações dos 115 anos de imigração japonesa no Brasil e, também, 105 anos em Pernambuco.

O shodô chegou ao País junto com os imigrantes japoneses e floresceu entre a comunidade nipônica. Imbuída de significados visuais e filosóficos, a caligrafia tradicional está muito associada aos princípios do zen budismo.



Na sua apresentação, Kamari Maeda dará uma demonstração dos processos da arte. Utilizando um pincel mergulhado em tinta preta, ele executa movimentos de forma fluída, sem correções, abraçando, inclusive, as imperfeições.

Maeda nasceu em Fukui, no Japão, e pratica a caligrafia desde os cinco anos de idade. Formado pela Tokyo Gakugei University, ele tem percorrido diversos países para propagar sua cultura.



Serviço:

Apresentação de shodô com Kamari Maeda

Quando: Neste sábado (24), às 16h

Onde: Caixa Cultural (Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Entrada gratuita, com ingressos distribuídos 1h antes da apresentação

Informações: (81) 3425-1915

