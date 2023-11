A- A+

PERFORMANCE Artista Milena Travassos reencontra público no projeto "Sobre Linguagens" Com videoperfomance e videoarte, artista apresenta projeto que explora as múltiplas variações da linguagem

O reencontro da artista Milena Travassos com o público está marcado para acontecer neste sábado (18), no Museu Aloísio Magalhães (Mamam), local em que ela apresenta o projeto "Sobre Linguagens" - produzido a partir de pesquisas, experimentos e encontros dela com a também artista Kilma Coutinho.



No encontro - que tem o incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Prefeitura da Cidade do Recife e do Governo do Estado - Milena leva ao público o projeto por meio de videoperformance e videoarte.



Na quinta-feira, 23, em Caruaru, Agreste pernambucano, também ocorrerá o evento que será ainda apresentado mais uma vez no Recife, no dia 30 de novembro, na Galeria Garrido - ocasião em que ela trará a performance inédita "Sala de Jejum", projeto que contou com a colaboração de Liliana Tavares, audiodescritora.





Relâmpago-Trovão

Um desdobramento de um trabalho já realizado por Milena e Kilma Coutinho, culminou na videoperformance "Relâmpago-Trovão", apresentado também no Mamam em 2022.



Kilma, artista surda, se comunica por meio de Libras, fato que fez com que a linguagem fosse incorporada na poética do trabalho. Elementos como luzes, pinturas, figurino e sons também foram incoporrados ao projeto.

Já a videoarte é chamada de "Linguagens", performance em que Milena trabalha a fala por meio de fotografia antigas e com foco na ideia de linguagem expandida.



Nas filmagens a artista usou, entre outros elementos, lentes de aumento para destacar partes das imagens, recortes afetivos de uma época de sua vida passada.

Crédito: Divulgação

E a performance "Sala de jejum" acontecerá no jardim da Galeria Garrido - espaço que acolhe diversidade de plantas e árvores que permearam o processo criativo do trabalho.

Serviço

Videoperformance + Videoarte e bate-papo com as artistas Milena Travassos e Kilma Coutinho, além de Liliana Tavares

Quando: Sábado (18), 15h

Onde: Museu Aloísio Magalhães (Mamam) -

Acesso gratuito



Quinta-feira, 23, no Armazém da Criatividade, às 14h30, em Caruaru e no dia 30 de novembro, na Galeria Garrido, com a performance "Sala de Jejum", às 19h

Veja também

CANTORA Claudia Leitte revela ter descoberto sofrer de TDAH depois dos 40 anos