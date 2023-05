A- A+

O artista recifense Nando ZV promove sua primeira exposição individual na Casa Estação da Luz, em Olinda, nesta sexta-feira (5), à partir das 19h. O projeto "Viga" traz uma série de pinturas e desenhos que buscam retirar camadas de colonialismo dos santos firmados na fé popular brasileira, com curadoria do jornalista e antropologo Bruno Albertim e da historiadora da arte Mônica Bouqvar.

Na exposição, o artista mergulha na cultura popular, na fé, nas festas, nos mitos, itãs de orixás, lendas, arquétipos, tarot e todo universo anímico, místico, sagrado e profano brasileiro, uma sequência do trabalho iniciado em 2021 - uma série de pinturas propondo um abrasileiramento dos santos, uma releitura de imagens católicas européias com entidades do candomblé e da jurema sagrada.

Nesta nova fase, Nando propõe retratar através de um realismo fantástico, ancorado no figurativismo do modernismo pernambucano, o processo de encantamento do cotidiano, pintando paisagens, cenários e também de seres encantados que são inspirados nas pessoas que cruzam o seu caminho.

Graduado em Educação Artística e Artes Plásticas pela UFPE em 2008, Nando ZV fez sua primeira exposição em 2005, como um dos selecionados pelo edital de ocupação do Instituto de Arte Contemporânea da UFPE - IAC. Multiartista, se expressa através de linguagens diversas, como a tatuagem, muralismo, ilustração, gravura, lambe-lambe e escultura.

SERVIÇO

"Viga - a arte e o credo de Nando Zevê na Estação da Luz"

Quando: Sexta-feira (5), às 19h

Onde: Casa Estação da Luz, Carmo, Olinda

