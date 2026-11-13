Artista pernambucano lança EP "Prólogo ao Um", unindo música, identidade negra e consciência social

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Compreender-se enquanto sujeito negro envolve revisitar memórias, reconhecer histórias e ressignificar experiências que atravessam a infância, as relações familiares e a vida em sociedade. Com essa perspectiva, o artista pernambucano "João, Meu Filho" (sim, esse é o seu nome artístico), lança nas plataformas, no próximo 19 de novembro, às vésperas do Dia da Consciência Negra, seu EP de estreia, “Prólogo ao Um”



Com quatro faixas, o trabalho é totalmente autoral e vem sendo concebido há, pelo menos, 11 anos, reunindo reflexões sobre questões sociopolíticas e raciais e seus impactos emocionais, abordando temáticas como medo e horror a partir das tensões coletivas e suas repercussões na experiência individual.

“Todo EP envolve os impactos pessoais de um processo maior de radicalização racial, social e política originário da ascensão de processos de extremismo aqui no Brasil e no mundo. Todo esse processo gerou e gera impactos negativos nas minhas percepções e vivências, evidenciando um quadro de tensão e preocupação que, inevitavelmente, se reflete no processo de composição das faixas”, detalha João.

istória e música

"João, Meu Filho", natural de Recife, sempre imaginou unir suas vivências enquanto homem negro e historiador à sua paixão pela música. "Um", single de estreia do projeto, constrói um retrato sensível e contundente sobre as desigualdades raciais, sociais e estruturais do Brasil, sintetizando o contraste entre classes, questões de identidade e a dinâmica das relações raciais no país.



O single chega às plataformas acompanhado de um videoclipe, com direção de Uhgo e Thalys Alves, que estará disponível no canal do YouTube do cantor. Entre as experiências que marcaram essa trajetória, o artista relembra episódios da infância, especialmente a relação com uma prima que valorizava suas origens negras e que, ao trançar seus cabelos, costumava afirmar: “somos negros”.



Naquele momento, ainda criança, o artista respondia com a negação: “eu não sou negro”. Esses e outros acontecimentos serão abordados no manifesto autoral de estreia do artista, que será lançado em suas redes sociais (@joaomeufilhocantor) no Dia da Consciência Negra (20), no qual compartilha reflexões sobre seu trabalho e sua construção identitária enquanto pessoa negra.



“A musicalidade ocupa um lugar muito particular na história e na experiência das pessoas negras. A música é um espaço de expressão, memória, identidade e também de construção de narrativas sobre nós mesmos. Por isso, acredito que precisamos ampliar os debates críticos sobre esse campo, compreendendo não apenas sua importância cultural, mas também as relações raciais, sociais e políticas que atravessam a produção e a circulação musical.”, destaca João, Meu Filho.



Sobre o EP

A produção musical de “Prólogo ao Um.” é assinada pelo produtor pernambucano Luccas Maia, com sonoridades que transitam entre o rock, o R&B e a MPB. Todas as composições são de autoria de João, Meu Filho, com exceção de “Um”, que conta com colaboração melódica de Rodrigo Soares.



O EP reúne as faixas “O Dia” (02:23), “Pouca Sorte” (03:51), “Um” (03:32) e “Tudo” (02:38), que também estarão presentes no álbum previsto para 2027. Além disso, o artista tem planos de iniciar uma série de apresentações a partir do próximo ano, levando o trabalho ao público e preparando o lançamento do disco.



Ao chegar ao público no Dia da Consciência Negra, “Prólogo ao Um.” propõe uma reflexão sobre a importância do reconhecimento racial não apenas como uma reivindicação coletiva por direitos e representatividade, mas também como um processo de descoberta e identificação com a própria história.



Sobre o artista

Resumo do artista João Paulo Alves da Silva, 29 anos, é cantor e compositor recifense, formado em História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Iniciou sua trajetória musical por meio de experiências formativas no Sesc e na School of Rock, com apresentações que transitam por gêneros como MPB e rock.



SERVIÇO:

ançamento: EP “Prólogo ao Um.” + Videoclipe “Um” – João, Meu Filho

Quando: 19 de novembro de 2026

Onde ouvir: Todas as plataformas digitais de música

Nas redes: @joaomeufilhocantor

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